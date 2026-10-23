İsrail vahşetinden Türkiye'de yeniden doğan umut! 5 yaşındaki Momin iki bacağını kaybetti ama hayata tutundu
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında henüz 2 yaşındayken ailesiyle yaşadığı evin enkazı altında kalan 5 yaşındaki Filistinli Momin Sameh Alhamss, Türkiye'de gördüğü tedavinin ardından yeniden hayata tutundu. Saldırıda iki bacağını kaybeden ve enkaz altında 6 saat boyunca yaşam mücadelesi veren Momin, yaşadığı ağır travma nedeniyle hafızasını büyük ölçüde yitirdi. Annesini ve babasını hatırlayamayan, yalnızca ikiz kardeşi Muhammed'i hatırlayan Momin, tedavisinin ardından anneannesiyle birlikte Ankara'nın Keçiören ilçesinde yeni bir hayata başladı.
İsrail'in 2023 yılında Gazze'ye düzenlediği saldırıda, Momin'in ailesiyle yaşadığı eve füze isabet etti. Saldırıda iki amcası hayatını kaybederken babası bir ayağını, babaannesi ise bir elini kaybetti. Annesi ve ikiz kardeşi, saldırı sırasında ekmek almak için dışarıda olduklarından yara almadan kurtuldu.
ENKAZ ALTINDA BAŞLAYAN YAŞAM MÜCADELESİ TÜRKİYE'DE DEVAM ETTİ
Yaklaşık 6 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından enkazdan sağ çıkarılan Momin, ilk müdahalelerin ardından geçirdiği ameliyatlar sonucunda iki bacağını da kaybetti. Ağır travma nedeniyle hafıza kaybı yaşayan küçük çocuk, ailesinden yalnızca ikiz kardeşi Muhammed'i hatırlayabildi.
Önce Mısır'a, ardından Türkiye'ye getirilen Momin, burada geçirdiği 5 kritik ameliyatın ve kapsamlı tedavi sürecinin ardından yeni bir yaşama adım attı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından anneannesiyle Ankara'nın Keçiören ilçesine yerleşen Momin, eğitim hayatına da başladı.
ANNEANNESİ ANLATTI: "MOMİN BENİ ANNESİ SANIYOR"
Torununun yaşadığı zorlu süreci anlatan anneanne Hanan Abdelal, saldırı sırasında annesi ve ikiz kardeşinin ekmek almak için markete gittiğini belirtti.
O gün yaşananları anlatan Abdelal, "2 Aralık günü bomba düştü. Annesi ve ikiz kardeşi o sırada markete ekmek almak için gitmiş. Momin'in babasının bir ayağı kesildi. İki amcası şehit oldu. Babaannesinin bir eli kesildi. Momin, 6 saat enkazda kaldı. Sonra Momin hastaneye gidiyor. İki bacağı kesiliyor ama yanlış ameliyat yapılıyor." ifadelerini kullandı.
Torununun yaşadığı travmanın etkilerine değinen Abdelal, Momin'in zaman zaman bacaklarını kaybetmesiyle ilgili sorular sorduğunu belirterek, "Momin, bacakları olmadığı için 'Ben ne yaptım?' diyor. Şimdi psikolojisi iyi. Ben Momin'in normal bir hayat yaşamasını isterim ama çok zor." dedi.
İKİZ KARDEŞİNİ HATIRLIYOR, ANNESİNİ ANNEANNESİ SANIYOR
Momin'in hafıza kaybı nedeniyle anne ve babasını hatırlayamadığını söyleyen Abdelal, torununun yalnızca ikiz kardeşi Muhammed'i hatırladığını anlattı.
Momin'in günlük yaşamına ilişkin bilgi veren Abdelal, şunları söyledi:
"Momin, sabahları okula gidiyor. Derslerin bitmesinin ardından derneğe gelerek burada Kur'an-ı Kerim dersi alıyor. Momin, şimdi hafız. Şimdi psikolojisi de daha iyi. Başka çocuklar var, kurslar var. Momin, hastaneye kaldırıldıktan sonra her şeyi unuttu. Sadece ikiz kardeşini hatırlıyor. Momin, her dakika 'Muhammed nerede, iyi mi?' diyor. Sadece Muhammed'i hatırlıyor. Annesini ve babasını hiç hatırlamıyor. O annesinin ben olduğumu sanıyor. Şimdi Momin, beni anne diye çağırıyor. 'Ben Türk oldum.' diyor."
Torununun elektrikli tekerlekli sandalye kullandığını belirten Abdelal, Momin'in yetenekli ve meraklı bir çocuk olduğunu vurguladı. Yüzmeyi, uçakları, resim yapmayı ve ödevleriyle ilgilenmeyi sevdiğini anlatan Abdelal, daha önce uçakla yaptıkları yolculukta kendisinin korktuğunu ancak Momin'in çok cesur davrandığını söyledi.
Abdelal, desteklerinden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine ve Yedi İklim Kültür Sanat Eğitim Bilim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Özaydın'a teşekkür etti.