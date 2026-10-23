İsrail'in 2023 yılında Gazze'ye düzenlediği saldırıda, Momin'in ailesiyle yaşadığı eve füze isabet etti. Saldırıda iki amcası hayatını kaybederken babası bir ayağını, babaannesi ise bir elini kaybetti. Annesi ve ikiz kardeşi, saldırı sırasında ekmek almak için dışarıda olduklarından yara almadan kurtuldu.

ENKAZ ALTINDA BAŞLAYAN YAŞAM MÜCADELESİ TÜRKİYE'DE DEVAM ETTİ Yaklaşık 6 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından enkazdan sağ çıkarılan Momin, ilk müdahalelerin ardından geçirdiği ameliyatlar sonucunda iki bacağını da kaybetti. Ağır travma nedeniyle hafıza kaybı yaşayan küçük çocuk, ailesinden yalnızca ikiz kardeşi Muhammed'i hatırlayabildi.

Önce Mısır'a, ardından Türkiye'ye getirilen Momin, burada geçirdiği 5 kritik ameliyatın ve kapsamlı tedavi sürecinin ardından yeni bir yaşama adım attı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından anneannesiyle Ankara'nın Keçiören ilçesine yerleşen Momin, eğitim hayatına da başladı.