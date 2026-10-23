Nesli tehlike altındaki dağ ceylanlarının yaşam alanını sürene 699 bin TL ceza!
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde nesli tehlike altındaki dağ ceylanlarının yaşam alanında izinsiz toprak sürdüğü tespit edilen kişiye 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bölgedeki koruma çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde nesli tehlike altında bulunan dağ ceylanlarının yaşam alanına yönelik denetimlerde izinsiz faaliyet tespit edildi. Koruma altındaki bölgede toprağı sürdüğü belirlenen kişiye 699 bin 245 lira idari para cezası kesildi.
RUTİN DENETİMLERDE ORTAYA ÇIKTI
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan Dağ Ceylanı Üretim Merkezi sahasında rutin denetim gerçekleştirdi.
Denetimler sırasında bir kişinin koruma altındaki alanda izinsiz şekilde toprak sürdüğü belirlendi. Ekipler, dağ ceylanlarının yaşam alanına zarar verdiği gerekçesiyle söz konusu kişiye 699 bin 245 lira idari para cezası uyguladı.
DAĞ CEYLANLARI İÇİN KORUMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
DKMP Genel Müdürlüğü, olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, "Nesli tehlike altında bulunan ve yürüttüğümüz koruma çalışmaları sayesinde popülasyonu her yıl artan Hatay dağ ceylanlarını yaşam alanlarıyla birlikte korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.