Nesli tehlike altındaki dağ ceylanlarının yaşam alanını sürene 699 bin TL ceza!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde nesli tehlike altındaki dağ ceylanlarının yaşam alanında izinsiz toprak sürdüğü tespit edilen kişiye 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bölgedeki koruma çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.