İstanbul'un Pendik ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyonun eczaneye girmesi sonucu, aralarında sürücünün de bulunduğu yedi kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Velibaba Mahallesi'nde yokuş aşağı seyreden 34 DL 5212 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak dokuz katlı binanın girişindeki eczanenin camını kırıp içeri girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.