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7 kişinin yaralandığı feci kazada saniye saniye dehşet!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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7 kişinin yaralandığı feci kazada saniye saniye dehşet!

İstanbul Pendik’te yokuş aşağı ilerlerken kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyon, dokuz katlı binanın girişindeki eczaneye girdi. Sürücü dahil yedi kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, kamyonun süratle ilerleyip eczanenin camını kırdığı görüldü.

İstanbul'un Pendik ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyonun eczaneye girmesi sonucu, aralarında sürücünün de bulunduğu yedi kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

PENDİK'TE KORKUNÇ KAZA!

Velibaba Mahallesi'nde yokuş aşağı seyreden 34 DL 5212 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak dokuz katlı binanın girişindeki eczanenin camını kırıp içeri girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 kişinin yaralandığı feci kazada saniye saniye dehşet! - 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, KAMYON VİNÇLE ÇIKARILDI

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan yedi kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra hastaneye sevk edildi.

7 kişinin yaralandığı feci kazada saniye saniye dehşet! - 2

Eczanede hasar meydana gelirken ekipler, içeri giren kamyonu vinç yardımıyla çekerek kaldırdı.

7 kişinin yaralandığı feci kazada saniye saniye dehşet! - 3

KAMYONUN ECZANEYE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, kamyonun yokuştan aşağı süratle ilerlediği görülüyor.

7 kişinin yaralandığı feci kazada saniye saniye dehşet! - 4

Kamyon, yolun karşısındaki eczanenin camını kırarak içeri giriyor.

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