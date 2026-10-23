İstanbul’da hava kirliliği eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı. İTÜ’nün 24 ölçüm istasyonundan elde edilen verilerine göre, partikül madde kirliliğinin en yüksek olduğu nokta Sultangazi 3, en düşük olduğu nokta ise Kandilli 1 istasyonu oldu. Uzmanlar, okulların açılmasıyla artan trafik yoğunluğunun hava kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan araştırmada, kentteki hava kirliliğinin eylül ayındaki seyri incelendi. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, 2025 ve 2026 yıllarının eylül aylarına ait verileri karşılaştırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hava kalitesi ölçüm istasyonlarından elde edilen partikül madde (PM10) verileri değerlendirildi. Araştırmaya göre, 24 istasyonda eylül ayı PM10 ortalaması metreküp başına 29,33 mikrogram olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 28,38 mikrogramdı. Böylece partikül madde kaynaklı hava kirliliğinde yaklaşık yüzde 3 artış kaydedildi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) EN KİRLİ NOKTA SULTANGAZİ, EN TEMİZ NOKTA KANDİLLİ Eylül ayında PM10 seviyesinin en yüksek ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 61,73 mikrogramla Sultangazi 3 oldu. Bu istasyonu 57,89 mikrogramla Kağıthane 1 ve 53,18 mikrogramla Sultangazi 2 izledi. Hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon ise 12,96 mikrogramla Kandilli 1 olarak kayıtlara geçti. Kandilli 1'i 13,02 mikrogramla Üsküdar 1 ve 15,17 mikrogramla Ümraniye 1 takip etti. Ölçümlerde, 24 istasyonun 15'inde partikül madde seviyesinin geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı, 9'unda ise arttığı belirlendi.