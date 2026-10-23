Okulda yaprak sarması yiyen 12 öğrenci hastanelik oldu!
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Şanlıurfa’da bir velinin okula getirdiği yaprak sarmasından yiyen 12 öğrenci, sınıfta mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, bir velinin okula getirdiği yaprak sarmasından yiyen 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Süleymanşah Mahallesi'ndeki Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulunda meydana gelen olayda, sarmadan yiyen öğrenciler bir süre sonra sınıfta rahatsızlandı. Öğrencilerde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görüldü.
SAĞLIK EKİPLERİ OKULA SEVK EDİLDİ
Okul yetkililerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 12 öğrenci, kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.