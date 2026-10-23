Okulda yaprak sarması yiyen 12 öğrenci hastanelik oldu!

Şanlıurfa’da bir velinin okula getirdiği yaprak sarmasından yiyen 12 öğrenci, sınıfta mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı.