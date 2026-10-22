Bir ilçenin simgesi oldu! Yolun ortasında duran 142 yıllık çınarın bilinmeyen hikayesi

Türkiye’deki bir ilçenin simgesi haline gelen çınar, 142 yıllık geçmişiyle görenlerin ilgi odağı oluyor. İlçenin simgesi haline gelen ağacın idam sırasında kullanıldığı rivayeti ise kuşaktan kuşağa anlatılıyor.

Tokat'ın Pazar ilçesinde Beyoğlu Mehmet Ağa tarafından 1884 yılında dikilen çınar ağacı, 142 yıllık geçmişiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla 2010 yılında korunması gerekli anıt ağaç olarak tescillenen çınar, yöre halkı tarafından 'kavlağan ağacı' olarak biliniyor.

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan 142 yıllık çınar ağacı, bölgenin simgeleri arasında yer alıyor. (Foto: İHA) GEÇMİŞTE İDAM İÇİN KULLANILIYORDU Yolun ortasında bulunmasıyla dikkat çeken tarihi çınar, ilçe sakinlerinin adres tariflerinde de önemli bir yer tutuyor. İlçe dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken ağacın geçmişte idamlar için kullanıldığı ise halk arasında rivayet ediliyor. 142 YILLIK ÇINARIN ŞAŞIRTAN HİKÂYESİ! "142 YILLIK OLDUĞU SÖYLENİYOR" Doğa fotoğrafçısı Mehmet Emin Coruş, ağacın Pazar için önemli bir simge olduğunu belirterek, "Şu anda Tokat'ın Pazar ilçesindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz ağaç, ben kendimi bildim bileli buradadır. 142 yıllık olduğu söyleniyor" dedi.