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Bir ilçenin simgesi oldu! Yolun ortasında duran 142 yıllık çınarın bilinmeyen hikayesi

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bir ilçenin simgesi oldu! Yolun ortasında duran 142 yıllık çınarın bilinmeyen hikayesi

Türkiye’deki bir ilçenin simgesi haline gelen çınar, 142 yıllık geçmişiyle görenlerin ilgi odağı oluyor. İlçenin simgesi haline gelen ağacın idam sırasında kullanıldığı rivayeti ise kuşaktan kuşağa anlatılıyor.

Tokat'ın Pazar ilçesinde Beyoğlu Mehmet Ağa tarafından 1884 yılında dikilen çınar ağacı, 142 yıllık geçmişiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla 2010 yılında korunması gerekli anıt ağaç olarak tescillenen çınar, yöre halkı tarafından 'kavlağan ağacı' olarak biliniyor.

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan 142 yıllık çınar ağacı, bölgenin simgeleri arasında yer alıyor. (Foto: İHA)Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan 142 yıllık çınar ağacı, bölgenin simgeleri arasında yer alıyor. (Foto: İHA)

GEÇMİŞTE İDAM İÇİN KULLANILIYORDU

Yolun ortasında bulunmasıyla dikkat çeken tarihi çınar, ilçe sakinlerinin adres tariflerinde de önemli bir yer tutuyor. İlçe dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken ağacın geçmişte idamlar için kullanıldığı ise halk arasında rivayet ediliyor.

142 YILLIK ÇINARIN ŞAŞIRTAN HİKÂYESİ!

"142 YILLIK OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Doğa fotoğrafçısı Mehmet Emin Coruş, ağacın Pazar için önemli bir simge olduğunu belirterek, "Şu anda Tokat'ın Pazar ilçesindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz ağaç, ben kendimi bildim bileli buradadır. 142 yıllık olduğu söyleniyor" dedi.

1884 yılında dikilen tarihi çınar, 2010 yılında korunması gerekli anıt ağaç olarak tescillendi. (Foto: İHA)1884 yılında dikilen tarihi çınar, 2010 yılında korunması gerekli anıt ağaç olarak tescillendi. (Foto: İHA)

İLÇENİN SİMGESİ HALİNE GELDİ

Coruş, "Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla önceden burası mahkeme önü ve hapishane olarak da kullanılıyormuş. Yine büyüklerimden duyduğum kadarıyla bu ağaç darağacı olarak geçiyormuş. 2010 yılında da ağacımız anıt ağaç olarak tescillendi. Pazar ilçemizin simgesi oldu" şeklinde konuştu.

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