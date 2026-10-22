Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir telefon mağazasında çalışan 4 aylık hamile Berna A., bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Yakındaki bir bankaya sığınarak yardım isteyen kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 4 aylık hamile Berna A., ağır yaralandı. Yakındaki bir bankaya sığınarak yardım isteyen kadın hastaneye kaldırılırken kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen şüpheli B.U., suç aleti bıçakla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bir telefon mağazasında çalışan Berna A., B.U. isimli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Dört aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, saldırının ardından yakındaki bir bankaya sığınarak yardım istedi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Berna A., tedavi altına alındı. Ağır yaralanan kadının ailesi ve yakınları da haberi alınca hastaneye geldi.

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİ BIÇAKLA YAKALANDI

Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen B.U.'yu suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.