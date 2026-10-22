Ankara'da feci ölüm! Pancar sökme makinesine sıkışan 3 çocuk annesi hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde pancar hasadı sırasında pancar sökme makinesine sıkışan 3 çocuk annesi Türkan Keskin (50), hayatını kaybetti. Cansız bedeni makineden çıkarılan Keskin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde pancar hasadı sırasında tarım makinesine sıkışan 3 çocuk annesi Türkan Keskin (50), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Polatlı ilçesine bağlı Yeniköseler Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada meydana geldi. Eşi İsmail Keskin ile birlikte çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Türkan Keskin, pancar hasadı sırasında pancar sökme makinesinin altında kaldı.

TARIM MAKİNESİNİN BIÇAKLARI ARASINDA SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, tarım makinesinin bıçakları arasında sıkışan Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

3 ÇOCUK ANNESİYDİ

İki kız ve bir erkek çocuğu annesi olduğu öğrenilen Türkan Keskin'in cansız bedeni, ekiplerin çalışmasıyla tarım makinesinden çıkarıldı. mOlayla ilgili soruşturma başlatıldı.