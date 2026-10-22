17 yaşındaki çocuk hastanelik olmuştu! Piercing olayında yeni gelişme: Denetimde ortaya çıktı
Bursa'da piercing yaptırdıktan sonra kulağında oluşan enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki G.S. ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İşlemin yapıldığı işletmede çok sayıda hijyen eksikliği tespit edilirken savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 17 yaşındaki G.S.'nin piercing yaptırdıktan sonra kulağında oluşan enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından yetkililer harekete geçti. Nilüfer Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün başlattığı inceleme kapsamında, işlemin gerçekleştirildiği işletmede denetim yapıldı.
İŞLETMEDE ÇOK SAYIDA HİJYEN EKSİKLİĞİ TESPİT EDİLDİ
İhlas Haber Ajansının (İHA) aktardığı bilgilere göre, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde işletmenin gerekli hijyen şartlarını sağlamadığı belirlendi.
İncelemelerde ayrıca vücut yapısına müdahale niteliği taşıyan işlemin hekim tarafından gerçekleştirilmediği ve 18 yaşından küçük G.S.'ye ailesi yanında bulunmadan işlem uygulandığı yönünde tespitlerde bulunuldu.
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
Denetimlerde belirlenen eksikliklerin ardından işletme hakkında adli süreç başlatılması bekleniyor.
Hijyen şartlarının sağlanmaması, hekim tarafından yapılması gerektiği değerlendirilen müdahalenin yetkisiz kişi tarafından gerçekleştirilmesi ve 18 yaşından küçük bir bireye ailesi yanında bulunmadan işlem uygulanması gerekçeleriyle savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.
PİERCİNG YAPTIRDIKTAN BİR GÜN SONRA KULAĞI ŞİŞTİ
Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Kulağına piercing yaptırmak için bir dövme ve piercing işletmesine giden 17 yaşındaki G.S., işlemden bir gün sonra kulağında şişlik oluştuğunu belirtti.
G.S., şişliğin ardından işletmeyle iletişime geçmeye çalıştığını ancak yanıt alamadığını öne sürdü.
Şikayetlerinin artması üzerine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran çocuk, kulağındaki yoğun iltihap nedeniyle tedavi altına alındı.
Enfeksiyonun kontrol altına alınması amacıyla kulağına dikişli müdahale uygulanan G.S.'nin kalıcı hasar riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.