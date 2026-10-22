Bursa'da 17 yaşındaki G.S.'nin piercing yaptırdıktan sonra hastanelik olması üzerine inceleme başlatıldı. (Foto: İHA)

İŞLETMEDE ÇOK SAYIDA HİJYEN EKSİKLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhlas Haber Ajansının (İHA) aktardığı bilgilere göre, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde işletmenin gerekli hijyen şartlarını sağlamadığı belirlendi.

İncelemelerde ayrıca vücut yapısına müdahale niteliği taşıyan işlemin hekim tarafından gerçekleştirilmediği ve 18 yaşından küçük G.S.'ye ailesi yanında bulunmadan işlem uygulandığı yönünde tespitlerde bulunuldu.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Denetimlerde belirlenen eksikliklerin ardından işletme hakkında adli süreç başlatılması bekleniyor.

Hijyen şartlarının sağlanmaması, hekim tarafından yapılması gerektiği değerlendirilen müdahalenin yetkisiz kişi tarafından gerçekleştirilmesi ve 18 yaşından küçük bir bireye ailesi yanında bulunmadan işlem uygulanması gerekçeleriyle savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.