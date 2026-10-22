Küçük yaşta babasını kaybeden ve annesiyle yaşayan Erduran, yaklaşık 10 yıldır takı yapımından el sanatlarına kadar farklı kurslara katılıyor. Son olarak bitki, toprak ve çiçek ekimi kursuna başlayan Erduran, yaşadıklarını ve hayata bakışını anlattı.

Samsun'da yaşayan 34 yaşındaki Kader Dilek Erduran, doğuştan gelen serebral palsi nedeniyle hayatı boyunca çeşitli zorluklarla karşılaştı. Doktorların anne karnındayken yaşama şansını yüzde 1 olarak değerlendirdiği Erduran, doğumunun ardından 45 gün kuvözde kaldı. Beş yaşına kadar konuşamayan Erduran, annesinin desteği ve aldığı eğitimlerle sosyal yaşamda aktif bir yer edinmeyi başardı.

Erduran, "Doktorların yüzde 1 yaşama şansıyla aranızdayım. Anne karnındayken 'yaşamaz' demişlerdi. Doğuşta 45 gün kuvözde kalmam sonucu hayata tutunmak için resmen inatlaşmışım. Beni aldırmayı annem istememiş. 'Yaşarsa da kaderim, ölüm varsa da almayın' demiş. 34 yıldır da annemle birlikte yaşıyoruz. Babam ben 45 günlükken vefat etmiş. Bana annem bakıyor. Hiçbir zaman da beni sosyal alanlardan kısıtlamamıştır. Hatta benden fazla inat etmiştir" dedi.

Doğuştan serebral palsi hastası olduğunu belirten Erduran, doktorların yaşama şansı vermediğini ifade ederek annesinin kendisi için verdiği mücadeleyi anlattı.

Yaklaşık 10 yıldır farklı kurslara katılan Erduran, son olarak bitki ve çiçek ekimi kursuna başladı. (Foto: DHA)

YAKLAŞIK 10 YILDIR KURSLARA KATILIYOR

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler programında eğitim görürken beş yıl önce öğrenimine ara veren Erduran, ilerleyen dönemde farklı bir bölüm için yeniden üniversite sınavına girmeyi düşündüğünü belirtti.

Sosyal yaşamdan uzak kalmamak için yaklaşık 10 yıldır çeşitli kurslara katıldığını anlatan Erduran, takı yapımı ve farklı el sanatlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Son olarak kendi talepleriyle bitki, toprak ve çiçek ekimi kursuna başladıklarını belirten Erduran, "Bu kursu biz kendimiz talep ettik. Çünkü psikolojik olarak 'biraz daha rahatlayalım, biraz daha toprakla uğraşalım, negatif enerjimiz varsa da onları atalım' diye. Burası bizim için aynı zamanda sosyal bir aktivite alanı oluyor" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN TEKERLEKLİ SANDALYE BİR PRANGA DEĞİL"

Bebekliğinden itibaren fizik tedavi gördüğünü, ancak son iki üç yıldır tedaviye ara verdiğini belirten Erduran, karşılaştığı güçlüklere rağmen hayata küsmemeyi tercih ettiğini söyledi.

Erduran, "Tabii ki bizim de yaşadığımız zorluklar var. Çok da kolay bir hayatımız yok ama birçok alanda bakış açısı önemli. Bu bizim için artık bir engel değil, yaşam şekli. Sizlerin nasıl ayağınız belli uzunluktaysa bu da benim ayağım böyle. Benim için tekerlekli sandalye bir pranga değil" dedi.