Doktorlar yüzde 1 şans vermişti! 34 yaşındaki Kader'in hayata tutunma hikayesi
Samsun'da doğuştan serebral palsi hastası olan 34 yaşındaki Kader Dilek Erduran, doktorların yüzde 1 yaşama şansı olduğunu söylemesine rağmen hayata tutundu. Beş yaşına kadar konuşamayan Erduran, katıldığı kurslarla sosyal yaşamda aktif rol alıyor.
Samsun'da yaşayan 34 yaşındaki Kader Dilek Erduran, doğuştan gelen serebral palsi nedeniyle hayatı boyunca çeşitli zorluklarla karşılaştı. Doktorların anne karnındayken yaşama şansını yüzde 1 olarak değerlendirdiği Erduran, doğumunun ardından 45 gün kuvözde kaldı. Beş yaşına kadar konuşamayan Erduran, annesinin desteği ve aldığı eğitimlerle sosyal yaşamda aktif bir yer edinmeyi başardı.
Küçük yaşta babasını kaybeden ve annesiyle yaşayan Erduran, yaklaşık 10 yıldır takı yapımından el sanatlarına kadar farklı kurslara katılıyor. Son olarak bitki, toprak ve çiçek ekimi kursuna başlayan Erduran, yaşadıklarını ve hayata bakışını anlattı.
"HAYATA TUTUNMAK İÇİN RESMEN İNATLAŞMIŞIM"
Doğuştan serebral palsi hastası olduğunu belirten Erduran, doktorların yaşama şansı vermediğini ifade ederek annesinin kendisi için verdiği mücadeleyi anlattı.
Erduran, "Doktorların yüzde 1 yaşama şansıyla aranızdayım. Anne karnındayken 'yaşamaz' demişlerdi. Doğuşta 45 gün kuvözde kalmam sonucu hayata tutunmak için resmen inatlaşmışım. Beni aldırmayı annem istememiş. 'Yaşarsa da kaderim, ölüm varsa da almayın' demiş. 34 yıldır da annemle birlikte yaşıyoruz. Babam ben 45 günlükken vefat etmiş. Bana annem bakıyor. Hiçbir zaman da beni sosyal alanlardan kısıtlamamıştır. Hatta benden fazla inat etmiştir" dedi.
BEŞ YAŞINA KADAR KONUŞAMADI
Beyninin bazı bölgelerinin oksijensiz kalması nedeniyle etkilendiğini belirten Erduran, beş yaşına kadar konuşamadığını söyledi.
Annesinin desteğinin hayatındaki önemine dikkat çeken Erduran, uzun süren terapi ve eğitim sürecinin ardından kendisini ifade edebilmeye başladığını aktardı.
YAKLAŞIK 10 YILDIR KURSLARA KATILIYOR
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler programında eğitim görürken beş yıl önce öğrenimine ara veren Erduran, ilerleyen dönemde farklı bir bölüm için yeniden üniversite sınavına girmeyi düşündüğünü belirtti.
Sosyal yaşamdan uzak kalmamak için yaklaşık 10 yıldır çeşitli kurslara katıldığını anlatan Erduran, takı yapımı ve farklı el sanatlarıyla ilgilendiğini söyledi.
Son olarak kendi talepleriyle bitki, toprak ve çiçek ekimi kursuna başladıklarını belirten Erduran, "Bu kursu biz kendimiz talep ettik. Çünkü psikolojik olarak 'biraz daha rahatlayalım, biraz daha toprakla uğraşalım, negatif enerjimiz varsa da onları atalım' diye. Burası bizim için aynı zamanda sosyal bir aktivite alanı oluyor" ifadelerini kullandı.
"BENİM İÇİN TEKERLEKLİ SANDALYE BİR PRANGA DEĞİL"
Bebekliğinden itibaren fizik tedavi gördüğünü, ancak son iki üç yıldır tedaviye ara verdiğini belirten Erduran, karşılaştığı güçlüklere rağmen hayata küsmemeyi tercih ettiğini söyledi.
Erduran, "Tabii ki bizim de yaşadığımız zorluklar var. Çok da kolay bir hayatımız yok ama birçok alanda bakış açısı önemli. Bu bizim için artık bir engel değil, yaşam şekli. Sizlerin nasıl ayağınız belli uzunluktaysa bu da benim ayağım böyle. Benim için tekerlekli sandalye bir pranga değil" dedi.
"BİZE ACINASI BAKIŞLARI İSTEMİYORUZ"
Engelli bireylerin sosyal yaşamdan uzaklaşmaması gerektiğini vurgulayan Erduran, toplumdaki ön yargıların aşılmasının önemine dikkat çekti.
Toplu taşımada ve günlük yaşamda çeşitli sorunlarla karşılaştığını anlatan Erduran, engelli bireylere acıyarak yaklaşılmasını istemediklerini belirtti.
Daha önce kaynaşma eğitimi üzerine sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldığını ifade eden Erduran, sağlığı elverdiği sürece farklı alanlarda faaliyet göstermeyi sürdüreceğini söyledi.