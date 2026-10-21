Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kulağına piercing yaptıran 17 yaşındaki G.S., bir gün sonra başlayan şişlik ve iltihaplanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Beş gecedir tedavisi süren çocuğun kulağında kalıcı hasar oluşabileceği belirtilirken, ailesi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kulağına piercing yaptıran 17 yaşındaki G.S., işlemden bir gün sonra ortaya çıkan şişlik nedeniyle hastanelik oldu. Kulağında yoğun iltihaplanma tespit edildiğini belirten çocuğun tedavisi beş gecedir sürerken, ailesi olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

PİERCİNG YAPTIRDI, ERTESİ GÜN KULAĞI ŞİŞTİ

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki G.S., kulağına piercing yaptırmak için ilçede faaliyet gösteren bir dövme stüdyosuna gitti.

İşlemin ardından evine dönen çocuk, ertesi gün kulağında şişlik oluştuğunu fark etti. G.S., yaşadığı sağlık sorununu bildirmek amacıyla işletmeyle iletişime geçtiğini ancak herhangi bir yanıt alamadığını iddia etti.

KULAĞINDA YOĞUN İLTİHAPLANMA TESPİT EDİLDİ

Şişliğin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvuran G.S., muayene sonrasında hastaneye yatırıldı.

Çocuğun aktardığına göre doktorlar, kulağında yoğun iltihaplanma tespit etti. İltihaplanmayı kontrol altına almak amacıyla kulağına dikiş atılarak baskı uygulanmaya başlandı.

5 GECEDİR HASTANEDE! KALICI HASAR RİSKİ VAR

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle beş gecedir hastanede tedavi gören G.S.'nin sağlık durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor.

G.S.'nin anlatımına göre doktorlar, iltihaplanmanın kulağında kalıcı hasara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Tedavinin ne zaman tamamlanacağı ve kalıcı hasar oluşup oluşmayacağı henüz bilinmiyor.

AİLESİ SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Çocuğun ailesi, piercing işleminin ardından yaşanan sağlık sorunları nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

G.S.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.