Yalova-Bursa kara yolunda minibüsün çarptığı otomobilin ikiye bölündüğü, 75 yaşındaki sürücü Naim Arslan'ın hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüsün otomobile çarptığı ve aracın metrelerce sürüklenerek ikiye ayrıldığı anlar yer aldı.

Feci kaza, 29 Eylül'de saat 14.30 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi.

Bursa yönüne giderken Elmalık köyüne dönmek için kontrolsüz kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Naim Arslan yönetimindeki otomobile, E.D. idaresindeki 34 PAY 575 plakalı minibüs çarptı.

Minibüsün çarptığı otomobil ikiye bölündü (Foto: DHA)

Kazada Arslan'ın kullandığı otomobil ikiye bölünerek savruldu. Minibüs ise refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

75 yaşındaki sürücü Naim Arslan hayatını kaybetti (Foto: İHA)

Ekiplerin yaptığı kontrollerde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçta bulunan 4 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dehşet anları kamerada (Foto: DHA)

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolsüz kavşaktan karşı yöne geçmek için akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Naim Arslan'ın kullandığı otomobile, orta şeritte ilerleyen E.D. idaresindeki minibüsün hızla çarptığı görüldü. Metrelerce sürüklenen otomobilin ikiye ayrıldığı anlar ile refüje çıkan minibüsün ağaca çarparak durduğu anlar da görüntülere yansıdı.