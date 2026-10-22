Ankara'da popüler eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen geniş kapsamlı fuhuş ve uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D. isimli kadının da tutuklandığı öğrenildi. Okul yönetiminin ise olayı örtbas etmek için velilere "taşındı" yalanını söylediği ve çalışanları işten atmakla tehdit ettiği iddia edildi.

Ankara'da, 'uyuşturucu madde ticareti yapma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'fuhuş' suçlarına yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyonlarda popüler eğlence mekanlarına baskın yapılmıştı ve birçok ünlü isim ile iş dünyasından kişiler gözaltına alınmıştı.

Düzenlenen operasyonlarda özel bir okulda 4 senedir sınıf öğretmenliği yapan S.D.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. 'Uyuşturucu ve fuhuş' suçları kapsamında tutuklanan S.D.'nin, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması nedeniyle soruşturma dosyasına giren eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği öne sürüldü. Öte yandan, S.D.'nin, sürdüğü lüks yaşamıyla dikkat çektiği belirtildi.