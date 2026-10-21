Yalova'da sağanak sırasında evinin bulunduğu sokaktaki mazgalı tıkayan yaprakları temizleyerek yağmur suyunun tahliyesini sağlayan 65 yaşındaki Remziye Kurşun'a, Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta'dan teşekkür ziyareti geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle takdir toplayan Kurşun'u evinde ziyaret eden Vali Usta, çiçek takdim ederek duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.

Yalova'da 14-15 Ekim tarihlerinde etkili olan sağanak sırasında kent merkezindeki Kazımiye Sokak'ta yaşayan Remziye Kurşun, evinin önündeki mazgalın yapraklarla tıkandığını fark etti. Yağmur suyunun tahliyesinin engellenmemesi için harekete geçen Kurşun, bastonunun da yardımıyla mazgalda biriken yaprakları temizledi. Kurşun'un duyarlı davranışı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni toplarken, Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da Kurşun'u evinde ziyaret ederek kendisine çiçek verdi.

(Foto: DHA) VALİ USTA: GURUR DUYDUM VE MUTLU OLDUM Remziye Kurşun'un davranışının yalnızca bir mazgal temizliğinden ibaret olmadığını belirten Vali Ahmet Hamdi Usta, bu duyarlılığın herkese örnek olması gerektiğini söyledi. Usta, "Yapılan hareket sadece bir mazgal temizliği değildir. O kadar altı dolu bir harekettir ki bize kim olduğumuzu ve ne yapmamız gerektiğini hatırlatıyor. Herkese örnek olması gereken bu hareketle gurur duydum ve mutlu oldum" ifadelerini kullandı.