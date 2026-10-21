Uysal, dünyadaki savaş müzelerinde yapılan araştırmalarda sedyenin benzerlerinden birinin İngiltere'de bulunduğunun, diğerinin ise Türkiye'de olduğunun ifade edildiğini aktardı. Tarihi eserin gelecek nesillere bırakılacak önemli bir emanet olduğunu vurgulayan Uysal, "Belki de bir şehidin kanı" sözleriyle sedyenin taşıdığı anlamı dile getirdi.

Sedyenin üzerindeki lekelerin kan izi olabileceğini düşündüklerini belirten Uysal, bu konuda ilerleyen dönemde araştırma yapılacağının kendisine iletildiğini söyledi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile iletişime geçen Uysal, sedyenin fotoğraf ve videolarını yetkililere gönderdi. Yaklaşık 3,5 ay süren incelemelerin ardından sedyenin orijinal olduğu bildirildi. Tescillenen tarihi eser, Çanakkale'deki savaş müzesine bağışlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan İbrahim Uysal, çöp atmaya çıktığı sırada komşusunun uyarısıyla yıpranmış bir askeri sedyeyle karşılaştı. Ahşap kolları yıpranan, kanvas kumaşı parçalanan sedyenin üzerindeki 1915 damgasını fark eden Uysal, eserin tarihi değer taşıyabileceğini düşünerek harekete geçti.

(Foto: DHA)

SATMASI İÇİN ÖNERİLERDE BULUNDULAR

Tarihi sedyeyi müzeye ulaştırmak için görüşmeler yaptığı sırada çevresinden farklı öneriler aldığını belirten Uysal, eserin müzayedelerde satışa çıkarılmasını isteyenler olduğunu anlattı.

Bu önerilere katılmadığını belirten Uysal, üzerinde 1915 damgası bulunan askeri sedyenin olması gereken yerin Çanakkale Savaş Müzesi olduğunu söyledi.

Uysal, "Biz yedi düvele karşı savaşmış milletin torunlarıyız. O ecdattan geliyoruz. Sedye ancak orada olmalıydı. Kendi açımdan çok büyük bir şey yapmadım. Bulduğum o objeyi tarihe emanet ettim" ifadelerini kullandı.