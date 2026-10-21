Antalya'nın Kepez ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu 3 günlük evli yeğeni Amine Bozkurt'u noter önünde 7 el ateş ederek öldüren Ömer A., hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın ifadesi pes dedirtti.

Olay, 14 Haziran'da Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerindeki bir noterin önünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Ömer A. ile yeğeni Amine Bozkurt, noter önünde buluştu. İkili arasında çıkan tartışmada Ömer A., üzerindeki tabancayı çıkararak yeğenine 7 el ateş etti. Karın, göğüs ve baş bölgesinden yaralanan Bozkurt, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bozkurt, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ömer A., eşi Fadime A. (64) ile birlikte olay yerinden yaya olarak ayrıldı. Cinayet Büro Amirliği ve diğer polis ekiplerinin çalışmasıyla olay yerine yaklaşık 1 kilometre mesafede yakalanan Ömer A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.





OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ve Ömer A.'nın olay yerinden uzaklaştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ömer A. ile Bozkurt'un noter önünde buluştuğu, bir süre sonra Ömer A.'nın yeğenine ateş ederek yaya olarak uzaklaştığı görüldü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle Ömer A. hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', Fadime A. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından dava açıldı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Ömer A., tutuksuz sanık Fadime A., Bozkurt'un kızı Elisa Yorulmaz ve taraf avukatları katıldı. Bozkurt'un olaydan 3 gün önce evlendiği Süleyman Satılmış ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.