Kağıthane'de dehşet gecesi! "Kafanı keseceğim" dedi: Kılıçlı saldırıda kan aktı
İstanbul Kağıthane'de eski sevgilisi Sibel A. ile onun yeni erkek arkadaşı Erkan K.'yi kurşun yağmuruna tutarak ağır yaralayan Kenan A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Suç kayıtları kabarık çıkan tarafların kılıçlı ve silahlı kavgasında tutuklanan sanık, "Kafanı keseceğim diyerek kılıçla üzerime geldi, ayaklarına ateş ettim" diyerek kendini savundu.
Kağıthane'de eski sevgilisi Sibel A. (45) ile onun erkek arkadaşı Erkan K.'yi (37) silahla ağır yaralayan Kenan A.'nın (44) emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Tutuklanan Kenan A., Erkan K.'nin elindeki kılıca benzer nesneyle üzerine geldiğini öne sürerek önce havaya, ardından Erkan K.'nin ayağına doğru ateş ettiğini söyledi. Şüpheli, Sibel A.'nın nasıl yaralandığını bilmediğini savundu.
Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sibel A. ile Erkan K., sokakta yürürken Kenan A. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tabancasını çeken Kenan A.'nın ateş açması sonucu Sibel A. ile Erkan K. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, tedavileri sırasında hayati tehlikeyi atlattıkları öğrenildi.
RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI, TUTUKLANDI
Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motosikletli polis ekipleri, Kenan A.'yı olayda kullandığı kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabancayla yakaladı. İncelemede Kenan A.'nın tehdit suçundan 3, Sibel A.'nın 20, Erkan K.'nin ise 2 emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi.