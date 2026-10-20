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Kağıthane'de dehşet gecesi! "Kafanı keseceğim" dedi: Kılıçlı saldırıda kan aktı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kağıthane'de dehşet gecesi! "Kafanı keseceğim" dedi: Kılıçlı saldırıda kan aktı

İstanbul Kağıthane'de eski sevgilisi Sibel A. ile onun yeni erkek arkadaşı Erkan K.'yi kurşun yağmuruna tutarak ağır yaralayan Kenan A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Suç kayıtları kabarık çıkan tarafların kılıçlı ve silahlı kavgasında tutuklanan sanık, "Kafanı keseceğim diyerek kılıçla üzerime geldi, ayaklarına ateş ettim" diyerek kendini savundu.

Kağıthane'de eski sevgilisi Sibel A. (45) ile onun erkek arkadaşı Erkan K.'yi (37) silahla ağır yaralayan Kenan A.'nın (44) emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Tutuklanan Kenan A., Erkan K.'nin elindeki kılıca benzer nesneyle üzerine geldiğini öne sürerek önce havaya, ardından Erkan K.'nin ayağına doğru ateş ettiğini söyledi. Şüpheli, Sibel A.'nın nasıl yaralandığını bilmediğini savundu.

ESKİ SEVGİLİSİNİ VE YANINDAKİ ERKEĞİ VURDU! İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sibel A. ile Erkan K., sokakta yürürken Kenan A. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tabancasını çeken Kenan A.'nın ateş açması sonucu Sibel A. ile Erkan K. ağır yaralandı.

Kağıthane'de dehşet gecesi! "Kafanı keseceğim" dedi: Kılıçlı saldırıda kan aktı - 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, tedavileri sırasında hayati tehlikeyi atlattıkları öğrenildi.

Kağıthane'de dehşet gecesi! "Kafanı keseceğim" dedi: Kılıçlı saldırıda kan aktı - 2

RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI, TUTUKLANDI

Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motosikletli polis ekipleri, Kenan A.'yı olayda kullandığı kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabancayla yakaladı. İncelemede Kenan A.'nın tehdit suçundan 3, Sibel A.'nın 20, Erkan K.'nin ise 2 emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi.

Kağıthane'de dehşet gecesi! "Kafanı keseceğim" dedi: Kılıçlı saldırıda kan aktı - 3

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan A., kasten yaralama suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silahlı kavga cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde tarafların tartışması, Kenan A.'nın ateş açması ve çevredekilerin yaşadığı panik yer aldı. Diğer kayıtta ise bağırışlar ve silah sesleri duyulurken yaralıların yerde yattığı görüldü.

Kağıthane'de dehşet gecesi! "Kafanı keseceğim" dedi: Kılıçlı saldırıda kan aktı - 4

İFADESİNDE ÖNCEKİ DAVALARI VE TEHDİT İDDİALARINI ANLATTI

Kenan A., emniyet ifadesinde Sibel A. ile aralarında daha önceden devam eden davalar bulunduğunu öne sürdü. Ayrılma nedenine, özel görüntülerine ve eşyalarına ilişkin iddialarını da dile getiren şüpheli, şunları söyledi:

Kağıthane'de dehşet gecesi! "Kafanı keseceğim" dedi: Kılıçlı saldırıda kan aktı - 5

"Sibel A. benim eski kız arkadaşım olur uyuşturucu kullanması sebebiyle ayrıldık. Sibel A. daha önce benim özel görüntülerimi sanal medyada yaydığı için aramızda devam eden mahkeme vardır. Yaklaşık 7-8 ay önce evimden hırsızlık yaptığı ve eşyalarıma zarar verdiği için de aramızda devam eden mahkeme vardır. Yine Sibel A. motosikletime zarar vermiştir. Tüm bu konuların davası devam etmekte olup Sibel A. ve Erkan K. bana kin güderek çevremdeki insanlara 'Şikayetini geri alsın yoksa bu işin sonu iyi olmaz' şeklinde söylemlerle haber gönderirler. Sibel ve Erkan daha önce bana hitaben 'Seni internet sitelerinde ünlü yapacağız senin daha iyi günlerin' diyerek beni tehdit ettiler. Aramızda bu konulardan mütevellit husumet devam etmekteydi. Sibel A.'ya karşı yaklaşık 5-6 ay önce uzaklaştırma kararı almıştım."

Kağıthane'de dehşet gecesi! "Kafanı keseceğim" dedi: Kılıçlı saldırıda kan aktı - 6

Olaydan önce Erkan K. ile markette karşılaştığını, daha sonra telefonla tehdit edildiğini ileri süren Kenan A., ifadesini şöyle sürdürdü:

"4 Ağustos Salı günü saat 19.30 sıralarında markete gittim. Burada Erkan ile karşılaştım durup bana bakarak gülmesi ve değişik yüz ifadesi sebebiyle Erkan'a 'Neden böyle yapıyorsun bak böyle yapma' şeklinde kendisini uyardım. Burada aramızda kısa bir konuşma geçti herhangi bir olay olmadı. Ben Erkan'a hakkımı mahkemede aradığımı söyledim. Daha sonra buradan çıkıp motosikletime binip evime gittim. İlk telefonu açtığımda bana hitaben 'Neredesin sen' demesi ve küfür etmesi üzerine telefonu kapattım. Üzerine tekrar aradı ve bana hitaben 'Neredesin sen' diyerek tekrar küfür etti. Kendisine 'Evdeyim oğlum' demem üzerine 'Bekle geliyorum senin o kafanı keseceğim' dedi. Yarım saat geçmeden kapının önüne geldi. Ben aşağıya inmedim. Erkan aşağıda 'İnsene aşağı senin o kafanı keseceğim öldüreceğim seni' şeklinde hakaret içerikli sözlerle bağırıyordu. Sibel'i bu aşamada görmedim. Daha sonra konuşmak için aşağı indim. Aşağı inerken Sibel A.'nın sesini duydum."

Kağıthane'de dehşet gecesi! "Kafanı keseceğim" dedi: Kılıçlı saldırıda kan aktı - 7

KILIÇ İDDİASI: SİBEL A.'YA ATEŞ ETMEDİĞİNİ SAVUNDU

Kenan A., aşağıya indiğinde Erkan K.'nin kesici bir nesneyle üzerine geldiğini iddia etti. Önce uyarı amacıyla havaya ateş ettiğini söyleyen şüpheli, ifadesinin sonunda şu savunmayı yaptı:

Kağıthane'de dehşet gecesi! "Kafanı keseceğim" dedi: Kılıçlı saldırıda kan aktı - 8

"Ben aşağı indiğimde Erkan K. belinden kılıca benzeyen iki tarafı keskin bir nesneyi çıkararak bana doğru gelmeye başladı. Sibel, Erkan'ı tişörtünden tutuyordu bu sırada tişört yırtıldı ve Erkan Sibel'in elinden kurtulup üzerime gelmeye başladı. Ben 'Gelme bak kötü olacak' dedim. Gelmeye devam etti daha sonra ben uyarı amaçlı havaya 1 el ateş ettim. Erkan, elindeki kılıca benzeyen nesneyle üzerime gelmeye devam edince ben de Erkan'ın ayağını hedef alarak 3 el ateş ettiğimi hatırlıyorum. Ben Sibel A.'ya kesinlikle ateş etmedim. Sibel'in nasıl yaralandığını bilmiyorum. Erkan'ın ayağına ateş ettikten sonra eve çıkıp ambulans ve ekip çağırdım."

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