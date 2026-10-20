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Böyle vahşet görülmedi: Çıraklarını demir sopayla dövüp tuvalete kilitledi: Serbest bırakılınca ortalık karıştı

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İHA | DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Böyle vahşet görülmedi: Çıraklarını demir sopayla dövüp tuvalete kilitledi: Serbest bırakılınca ortalık karıştı

Niğde'de 15 yaşındaki berber çırağı Yusuf Eymen D. ve arkadaşını demir sopayla darbedip video çektiren, ardından tuvalete kilitleyerek temizlik yapmaya zorlayan iş yeri sahibi S.G. hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İlk mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan vicdansız berber, savcılığın itirazı üzerine polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Niğde'de iki çırağını darbettiği suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan berber S.G., savcının karara itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

NİĞDE'DE 15 YAŞINDAKİ BERBER ÇIRAĞINDAN DARP İDDİASI

Olay, 17 Ekim'de Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'ndeki bir erkek kuaföründe meydana geldi. İş yerinde çıraklık yapan 15 yaşındaki Y.E.D. ile arkadaşının, işletme sahibi S.G. tarafından demir sopa ve tahta süpürge sapıyla darbedildiği iddia edildi.

Böyle vahşet görülmedi: Çıraklarını demir sopayla dövüp tuvalete kilitledi: Serbest bırakılınca ortalık karıştı - 1

Çocukların aileleri, hastaneden darp raporu alarak polise şikâyette bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan S.G., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının itirazının ardından polis ekipleri şüpheliyi yeniden gözaltına aldı.

Böyle vahşet görülmedi: Çıraklarını demir sopayla dövüp tuvalete kilitledi: Serbest bırakılınca ortalık karıştı - 2

15 YAŞINDAKİ ÇIRAK ANLATTI: "HEM DÖVDÜ HEM VİDEO ÇEKTİRDİ"

Yaşadıklarını anlatan Y.E.D., iş yeri sahibinin cumartesi günü kendisini ve arkadaşını üst kata çağırdığını belirterek, "Bizi tuvalete kilitledi. Bir yere ayrılmayın, ben geliyorum dedi. Daha sonra aşağıdan demir sopa alıp geldi. Hiçbir şey söylemeden bizi dövmeye başladı. Gitmek istediğimizi söyledik ama izin vermedi. Tepki gösterdiğimizde başka bir çalışanı çağırıp video çektirdi. Ardından aşağıdan tahta süpürge sapı getirdi. Hem dövdü hem video çektirdi. En son süpürge sapını üzerimizde kırdı" dedi.

Böyle vahşet görülmedi: Çıraklarını demir sopayla dövüp tuvalete kilitledi: Serbest bırakılınca ortalık karıştı - 3

Darp olayının ardından yeniden tuvalete kilitlendiklerini ileri süren çocuk, iş yeri sahibinin bir süre sonra kapıyı açarak kendilerini aşağı gönderdiğini söyledi.

Y.E.D., "Bizi aşağı indirdikten sonra yarım saat, bir saat kadar temizlik yaptırdı. Sonrasında eve gönderdi. 'Dövme bizi bu kadar' dedik ama hiçbir şey dinlemedi. Demir sopayla da tahta süpürge sapıyla da dövdü. Sırtım, bacaklarım morardı. Kafamın arkasında şişlik var, dudağımın içi patladı. Doğru düzgün hareket edemiyorum. Sırtımın üzerine yatamıyorum, otururken bile ağrı çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Böyle vahşet görülmedi: Çıraklarını demir sopayla dövüp tuvalete kilitledi: Serbest bırakılınca ortalık karıştı - 4

Şiddete gerekçe gösterilen konunun iş yeriyle ilgili olmadığını savunan Y.E.D., "Arkadaşımla ilgili özel bir meseleydi. Dükkanla hiçbir alakası yoktu. Patronumuzun kulağına gitmiş. Bize burası elit bir yer, ismimi ayaklar altına aldırmam dedi. Kendi ismini korumak için bizi bu hale getirdi" diye konuştu.

ANNESİ, OĞLUNUN VÜCUDUNDAKİ İZLERİ EVDE GÖRDÜ

Çocuğun annesi Seher D., oğlunun eve döndüğünde yaşadıklarını kendisine anlatmadığını, vücudundaki izleri görünce hastaneye gittiklerini söyledi.

Seher D., "Oğlumun telefonuna ulaşamadım, defalarca mesaj attım ama cevap vermedi. Eve geldiğinde bana hiçbir şey söylemedi. Sadece 'anne ben uyuyacağım' dedi. Odasına gitti, ben de arkasından gittim. Üzerini çıkardığında sırtını gördüm. O an yaşadığımı anlatamam. Bacaklarında morluklar, kafasında şişlik vardı. Hemen hastaneye götürdük. Doktorlar beyin kanamasından şüphelendi, tomografi çekildi. Bir süre daha hastanede kalmasını istediler ve yeniden tomografi çektiler. Darp raporlarımızı aldık. Ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

Böyle vahşet görülmedi: Çıraklarını demir sopayla dövüp tuvalete kilitledi: Serbest bırakılınca ortalık karıştı - 5

ADLİ KONTROL KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Şüphelinin ilk sevkinin ardından serbest bırakılmasına tepki gösteren anne, çocuğu için adalet istediğini dile getirmişti.

Seher D., "Şahıs mahkemeye çıkarıldı ancak kısa süre sonra serbest bırakıldığını öğrendik. Gözaltına alınması beni biraz rahatlatmıştı. Adaletin yerini bulacağını düşündüm. Ben kendi çocuğuma hiç el kaldırmamışken başkasının ona bunları yapmasını kaldıramıyorum. İki gündür evimizde yemek pişmiyor, uyku uyuyamıyoruz. Benim çocuğum acı çekerken bunu yapan kişinin serbest olması beni kahrediyor. Ben adalet istiyorum. Çocuğuma yaptıklarının karşılığını hukuk önünde vermesini istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

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