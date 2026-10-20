Y.E.D., "Bizi aşağı indirdikten sonra yarım saat, bir saat kadar temizlik yaptırdı. Sonrasında eve gönderdi. 'Dövme bizi bu kadar' dedik ama hiçbir şey dinlemedi. Demir sopayla da tahta süpürge sapıyla da dövdü. Sırtım, bacaklarım morardı. Kafamın arkasında şişlik var, dudağımın içi patladı. Doğru düzgün hareket edemiyorum. Sırtımın üzerine yatamıyorum, otururken bile ağrı çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Şiddete gerekçe gösterilen konunun iş yeriyle ilgili olmadığını savunan Y.E.D., "Arkadaşımla ilgili özel bir meseleydi. Dükkanla hiçbir alakası yoktu. Patronumuzun kulağına gitmiş. Bize burası elit bir yer, ismimi ayaklar altına aldırmam dedi. Kendi ismini korumak için bizi bu hale getirdi" diye konuştu.

ANNESİ, OĞLUNUN VÜCUDUNDAKİ İZLERİ EVDE GÖRDÜ

Çocuğun annesi Seher D., oğlunun eve döndüğünde yaşadıklarını kendisine anlatmadığını, vücudundaki izleri görünce hastaneye gittiklerini söyledi.

Seher D., "Oğlumun telefonuna ulaşamadım, defalarca mesaj attım ama cevap vermedi. Eve geldiğinde bana hiçbir şey söylemedi. Sadece 'anne ben uyuyacağım' dedi. Odasına gitti, ben de arkasından gittim. Üzerini çıkardığında sırtını gördüm. O an yaşadığımı anlatamam. Bacaklarında morluklar, kafasında şişlik vardı. Hemen hastaneye götürdük. Doktorlar beyin kanamasından şüphelendi, tomografi çekildi. Bir süre daha hastanede kalmasını istediler ve yeniden tomografi çektiler. Darp raporlarımızı aldık. Ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.