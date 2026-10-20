Böyle vahşet görülmedi: Çıraklarını demir sopayla dövüp tuvalete kilitledi: Serbest bırakılınca ortalık karıştı
Niğde'de 15 yaşındaki berber çırağı Yusuf Eymen D. ve arkadaşını demir sopayla darbedip video çektiren, ardından tuvalete kilitleyerek temizlik yapmaya zorlayan iş yeri sahibi S.G. hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İlk mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan vicdansız berber, savcılığın itirazı üzerine polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.
Niğde'de iki çırağını darbettiği suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan berber S.G., savcının karara itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Olay, 17 Ekim'de Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'ndeki bir erkek kuaföründe meydana geldi. İş yerinde çıraklık yapan 15 yaşındaki Y.E.D. ile arkadaşının, işletme sahibi S.G. tarafından demir sopa ve tahta süpürge sapıyla darbedildiği iddia edildi.
Çocukların aileleri, hastaneden darp raporu alarak polise şikâyette bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan S.G., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının itirazının ardından polis ekipleri şüpheliyi yeniden gözaltına aldı.
15 YAŞINDAKİ ÇIRAK ANLATTI: "HEM DÖVDÜ HEM VİDEO ÇEKTİRDİ"
Yaşadıklarını anlatan Y.E.D., iş yeri sahibinin cumartesi günü kendisini ve arkadaşını üst kata çağırdığını belirterek, "Bizi tuvalete kilitledi. Bir yere ayrılmayın, ben geliyorum dedi. Daha sonra aşağıdan demir sopa alıp geldi. Hiçbir şey söylemeden bizi dövmeye başladı. Gitmek istediğimizi söyledik ama izin vermedi. Tepki gösterdiğimizde başka bir çalışanı çağırıp video çektirdi. Ardından aşağıdan tahta süpürge sapı getirdi. Hem dövdü hem video çektirdi. En son süpürge sapını üzerimizde kırdı" dedi.