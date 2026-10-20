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İzmir Alsancak Garı'nda korkutan sabah: Boş vagonda patlama sonrası yangın çıktı!

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir Alsancak Garı'nda korkutan sabah: Boş vagonda patlama sonrası yangın çıktı!

İzmir’in Konak ilçesindeki Alsancak Garı’nda boş bir vagonda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında vagon kullanılamaz hâle gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak Garı'nda saat 06.30 sıralarında boş bir vagonda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından vagonda yangın çıktı.

İzmir Alsancak Garı'nda korkutan sabah: Boş vagonda patlama sonrası yangın çıktı! - 1

İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İzmir Alsancak Garı'nda korkutan sabah: Boş vagonda patlama sonrası yangın çıktı! - 2

Vagon kullanılamaz hâle gelirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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