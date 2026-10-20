Hizan ilçesine bağlı köy ve mezralarda, sonbaharla birlikte pekmez mesaisi başladı. Asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında bağlardan toplanan yöreye özgü siyah üzümler, hem sofralık olarak tüketiliyor hem de ihtiyaç fazlası ürünler pekmez yapımında değerlendiriliyor.

ÜZÜMLER ÇİĞNENİYOR, ŞIRA SAATLERCE KAYNATILIYOR

Pekmez üretimi, bağlardan toplanan üzümlerin havuzlarda çizmelerle çiğnenerek sıkılmasıyla başlıyor. Elde edilen üzüm suyu, mayalama amacıyla kullanılan beyaz toprakla karıştırılıyor. Üzüm şırası geleneksel yöntemlerle saatlerce kaynatılıyor. Yaklaşık 5-6 saat süren işlemin ardından koyulaşan üzüm suyu, pekmeze dönüşüyor.

Hizan ilçesindeki 13 köyde sürdürülen üretim, hasat döneminde köy ve mezralarda hareketlilik oluşturuyor. Köylüler, imece usulüyle birbirlerine yardım ederek hem iş yükünü paylaşıyor hem de geleneksel üretim yöntemlerini yeni kuşaklara aktarıyor.