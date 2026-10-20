İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesinde bir caminin önünde bir kısmı toprağa gömülü olan Roma dönemine ait heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.