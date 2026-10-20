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Konya'da akılalmaz hırsızlık: Cami önündeki heykel kaidesini kepçeyle çaldılar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Konya'da akılalmaz hırsızlık: Cami önündeki heykel kaidesini kepçeyle çaldılar

Konya'da bir caminin önünde bir kısmı toprağa gömülü halde bulunan Roma dönemine ait heykel kaidesi, kepçeyle sökülerek çalındı. Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayının ardından harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarından tespit ettiği 3 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesinde bir caminin önünde bir kısmı toprağa gömülü olan Roma dönemine ait heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Konya'da akılalmaz hırsızlık: Cami önündeki heykel kaidesini kepçeyle çaldılar - 1

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaidenin kepçeyle, gömülü olduğu yerden çıkarılıp taşındığını belirledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, operasyonla 3 kişiyi yakaladı.

Konya'da akılalmaz hırsızlık: Cami önündeki heykel kaidesini kepçeyle çaldılar - 2

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Konya'da akılalmaz hırsızlık: Cami önündeki heykel kaidesini kepçeyle çaldılar - 3

#Konya
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