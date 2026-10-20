Konya'da akılalmaz hırsızlık: Cami önündeki heykel kaidesini kepçeyle çaldılar
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Konya'da bir caminin önünde bir kısmı toprağa gömülü halde bulunan Roma dönemine ait heykel kaidesi, kepçeyle sökülerek çalındı. Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayının ardından harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarından tespit ettiği 3 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesinde bir caminin önünde bir kısmı toprağa gömülü olan Roma dönemine ait heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaidenin kepçeyle, gömülü olduğu yerden çıkarılıp taşındığını belirledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, operasyonla 3 kişiyi yakaladı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.