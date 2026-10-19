Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda bir güzellik merkezinin işlek caddelerde broşür dağıtarak, anket yaparak ve gençlere yardım etme bahanesiyle vatandaşları iş yerine davet ettiği belirlendi.

Şüphelilerin herhangi bir hizmet verilmediği halde bilgilendirme adı altında vatandaşlara sözleşme ve senet imzalattığı, ardından icra takibi başlatma tehdidiyle haksız kazanç sağladığı tespit edildi.