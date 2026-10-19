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Güzellik merkezinde akılalmaz vurgun! İcra tehdidiyle senet imzalatmışlar

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Güzellik merkezinde akılalmaz vurgun! İcra tehdidiyle senet imzalatmışlar

Bursa'da vatandaşlara hizmet vermeden senet imzalatıp icra tehdidiyle haksız kazanç sağladığı öne sürülen güzellik merkezine operasyon düzenlendi. Aramalarda 305 senetli sözleşme ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda bir güzellik merkezinin işlek caddelerde broşür dağıtarak, anket yaparak ve gençlere yardım etme bahanesiyle vatandaşları iş yerine davet ettiği belirlendi.

Şüphelilerin herhangi bir hizmet verilmediği halde bilgilendirme adı altında vatandaşlara sözleşme ve senet imzalattığı, ardından icra takibi başlatma tehdidiyle haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Bursa'da hizmet vermeden senet imzalatıp ardından icra tehdidiyle haksız kazanç sağladığı öne sürülen güzellik merkezine operasyon düzenlendi. (Foto: DHA)Bursa'da hizmet vermeden senet imzalatıp ardından icra tehdidiyle haksız kazanç sağladığı öne sürülen güzellik merkezine operasyon düzenlendi. (Foto: DHA)

OPERASYONDA 305 SENETLİ SÖZLEŞME ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen bilgiler üzerine güzellik merkezine operasyon düzenlendi. İş yerinde gerçekleştirilen aramalarda 305 senetli sözleşme, 2 cep telefonu ve 1 bilgisayar ele geçirildi.

Sözleşmeler üzerinden mağdur olduğu değerlendirilen kişilerin tespit edilmesi ve başvurularının alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Güzellik merkezindeki aramalarda 305 senetli sözleşme, 2 cep telefonu ve 1 bilgisayar ele geçirildi. (Foto: DHA)Güzellik merkezindeki aramalarda 305 senetli sözleşme, 2 cep telefonu ve 1 bilgisayar ele geçirildi. (Foto: DHA)

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Operasyonda gözaltına alınan F.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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