Kayseri'deki Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan 2 Hollandalı turist, Şeytan Deresi mevkisinde düştü. Yaralandıkları değerlendirilen turistlere ulaşılması için bölgeye AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'deki Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan 2 Hollandalı turistin düşmesi üzerine ekipler harekete geçti. Yaralı oldukları değerlendirilen turistlere ulaşmak için bölgede kurtarma çalışması başlatıldı.

ŞEYTAN DERESİ MEVKİSİNDE DÜŞTÜLER

Edinilen bilgiye göre olay, Erciyes Dağı'nın Şeytan Deresi mevkisinde meydana geldi. Bölgede yürüyüş yapan Hollanda uyruklu 2 turist, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bölgeye yönlendirilen ekipler, yaralı oldukları değerlendirilen 2 Hollandalı turiste ulaşmak için çalışma başlattı.