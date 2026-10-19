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Zonguldak Limanı'nda yağış sonrası korkutan görüntü: Tonlarca atık balıkçı teknelerini sardı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Zonguldak Limanı'nda yağış sonrası korkutan görüntü: Tonlarca atık balıkçı teknelerini sardı

Zonguldak’ta şiddetli yağışların ardından derelerin taşıdığı tonlarca atık limana sürüklendi. Plastik şişe, moloz ve ağaç parçalarıyla kaplanan deniz yüzeyinde balıkçı tekneleri çöplerin arasında kaldı.

Zonguldak'ta son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından debileri yükselen Çaydamar ve Üzülmez dereleri, beraberinde taşıdıkları atıkları denize sürükledi.

Dereler aracılığıyla limana ulaşan odun, ağaç dalları, plastik malzemeler, taş, moloz ve evsel atıklar, Liman Caddesi boyunca uzanan kıyı kesiminde birikti.

Zonguldak Limanı çöplüğe döndü: Derelerin taşıdığı atıklar deniz yüzeyini kapladı | Fotoğraf: İHAZonguldak Limanı çöplüğe döndü: Derelerin taşıdığı atıklar deniz yüzeyini kapladı | Fotoğraf: İHA

Özellikle balıkçı teknelerinin bulunduğu liman bölümünde yoğunlaşan atıklar, su yüzeyinin bir bölümünü kapladı. Plastik şişeler, ambalaj atıkları ve irili ufaklı ağaç parçalarının oluşturduğu kirlilik nedeniyle denizin yüzeyi yer yer görünmez hale geldi.

Liman içerisinde demirli bulunan balıkçı teknelerinin çevresi de derelerin taşıdığı çöplerle doldu. Yağış sularıyla sürüklenen atıkların limanın iç kesimlerinde toplanması sonucu ortaya çıkan görüntüler, kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi.

Şiddetli yağışların ardından oluşan atık birikimi, Zonguldak Limanı'nın Liman Caddesi kıyısındaki bölümünde geniş bir alana yayıldı.

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