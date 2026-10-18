Çatısı uçan evin sahibi yaşadıklarını anlattı: "Deprem sandık, herkes nereye tutunacağını şaşırdı"

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kuvvetli rüzgar, 3 katlı evin çatısını uçurdu. (Foto: DHA)

"DEPREM OLDU SANDIK"

Olay sırasında evde misafirlerinin de bulunduğunu belirten Davut Şahin, yaşadıkları korkuyu anlattı.

Şahin, "Evde misafirler vardı. 10-12 kişiydik, herkes nereye tutunacağını şaşırdı. Deprem oldu sandık, afetten beter oldu. Yıktı geçti. Çok şükür çocuklara bir şey olmadı. Evimiz yapılana kadar komşularda kalacağız. Kirada oturmaya gücüm yok" dedi.