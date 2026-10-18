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Çatısı uçan evin sahibi yaşadıklarını anlattı: "Deprem sandık, herkes nereye tutunacağını şaşırdı"

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çatısı uçan evin sahibi yaşadıklarını anlattı: "Deprem sandık, herkes nereye tutunacağını şaşırdı"

Adana'da etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, 3 katlı bir evin en üst katındaki prefabrik yapının çatısını uçurdu. Olay sırasında evde 10-12 kişi bulunduğunu belirten Davut Şahin, yaşadıkları korkuyu "Deprem oldu sandık" diyerek anlattı.

Adana'da etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki emekli Davut Şahin'e ait 3 katlı evin en üst katındaki prefabrik yapının çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, evde inceleme başlattı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kuvvetli rüzgar, 3 katlı evin çatısını uçurdu. (Foto: DHA)Adana'nın Yüreğir ilçesinde kuvvetli rüzgar, 3 katlı evin çatısını uçurdu. (Foto: DHA)

"DEPREM OLDU SANDIK"

Olay sırasında evde misafirlerinin de bulunduğunu belirten Davut Şahin, yaşadıkları korkuyu anlattı.

Şahin, "Evde misafirler vardı. 10-12 kişiydik, herkes nereye tutunacağını şaşırdı. Deprem oldu sandık, afetten beter oldu. Yıktı geçti. Çok şükür çocuklara bir şey olmadı. Evimiz yapılana kadar komşularda kalacağız. Kirada oturmaya gücüm yok" dedi.

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