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Dağlardan inip ovalara akın ettiler: Dronla görüntülenen domuz sürüsü alarma geçirdi

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dağlardan inip ovalara akın ettiler: Dronla görüntülenen domuz sürüsü alarma geçirdi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde bir vatandaş, domuz sürüsünü dron kamerasıyla kaydetti. Bölgede tarımsal üretim yapan çiftçiler, sürülerin ekili alanlara ve bahçelere zarar verme ihtimalinden endişe duyuyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyünde domuz sürüsü dronla görüntülendi. Bir vatandaşın kaydettiği görüntüler, yaban domuzlarının bölgedeki hareketliliğini ortaya koydu.

Dağlardan inip ovalara akın ettiler: Dronla görüntülenen domuz sürüsü alarma geçirdi - 1

Bölgede tarımsal üretim yapan çiftçiler ise domuz sürülerinin ekili alanlara ve bahçelere zarar verme ihtimalinden endişe duyuyor.

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