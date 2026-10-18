İstanbul’da Beşiktaş ve Zeytinburnu’nda trafik düzenlemesi: Kapalı yolların açıklandı
İstanbul’da bugün düzenlenecek iki ayrı etkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Beşiktaş ve çevresinde 13.00’e kadar sürecek uygulamanın yanı sıra Zeytinburnu’nda da etkinlik bitene kadar bazı caddelerde ulaşım sağlanamayacak.
İstanbul'da bugün trafiğe çıkacak sürücüleri yakından ilgilendiren bir düzenleme yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, iki ayrı etkinlik nedeniyle araç trafiğine kapatılan yolları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları açıkladı. Beşiktaş ve çevresindeki uygulama saat 13.00'e kadar devam edecek.
BEŞİKTAŞ'TA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün açıklamasına göre, ilk uygulama bugün saat 07.00'de başladı. Beşiktaş ve çevresindeki bazı cadde ve yollar, saat 13.00'e kadar araç trafiğine kapatıldı.
Bugün saat 13.00'e kadar trafiğe kapalı olacak yollar şöyle:
- Çırağan Caddesi
- Muallim Naci Caddesi
- Kuruçeşme Caddesi
- Bebek Arnavutköy Caddesi
- Cevdet Paşa Caddesi'nin Bebek Hamamı Sokak kesişimine kadar olan bölümü
BEŞİKTAŞ'TA HANGİ YOLLAR ALTERNATİF OLARAK KULLANILABİLECEK?
Trafik düzenlemesi kapsamında sürücüler şu güzergahları kullanabilecek:
- Barbaros Bulvarı
- Eski Yıldız Caddesi
- Dereboyu Caddesi
- Portakal Yokuşu
- Bebek Yokuşu Caddesi
- Beyazgül Caddesi
Özellikle Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme ve Bebek çevresinde seyahat edecek sürücülerin kapalı yolları dikkate alarak güzergah belirlemesi önem taşıyor.