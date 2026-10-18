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İstanbul’da Beşiktaş ve Zeytinburnu’nda trafik düzenlemesi: Kapalı yolların açıklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’da Beşiktaş ve Zeytinburnu’nda trafik düzenlemesi: Kapalı yolların açıklandı

İstanbul’da bugün düzenlenecek iki ayrı etkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Beşiktaş ve çevresinde 13.00’e kadar sürecek uygulamanın yanı sıra Zeytinburnu’nda da etkinlik bitene kadar bazı caddelerde ulaşım sağlanamayacak.

İstanbul'da bugün trafiğe çıkacak sürücüleri yakından ilgilendiren bir düzenleme yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, iki ayrı etkinlik nedeniyle araç trafiğine kapatılan yolları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları açıkladı. Beşiktaş ve çevresindeki uygulama saat 13.00'e kadar devam edecek.

İstanbul’da Beşiktaş ve Zeytinburnu’nda bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. (A Haber Grafik Ekibi)İstanbul’da Beşiktaş ve Zeytinburnu’nda bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. (A Haber Grafik Ekibi)

BEŞİKTAŞ'TA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün açıklamasına göre, ilk uygulama bugün saat 07.00'de başladı. Beşiktaş ve çevresindeki bazı cadde ve yollar, saat 13.00'e kadar araç trafiğine kapatıldı.

Bugün saat 13.00'e kadar trafiğe kapalı olacak yollar şöyle:

  • Çırağan Caddesi
  • Muallim Naci Caddesi
  • Kuruçeşme Caddesi
  • Bebek Arnavutköy Caddesi
  • Cevdet Paşa Caddesi'nin Bebek Hamamı Sokak kesişimine kadar olan bölümü

Beşiktaş’ta yol kısıtlaması saat 13.00’e kadar devam edecek. (AA)Beşiktaş’ta yol kısıtlaması saat 13.00’e kadar devam edecek. (AA)

BEŞİKTAŞ'TA HANGİ YOLLAR ALTERNATİF OLARAK KULLANILABİLECEK?

Trafik düzenlemesi kapsamında sürücüler şu güzergahları kullanabilecek:

  • Barbaros Bulvarı
  • Eski Yıldız Caddesi
  • Dereboyu Caddesi
  • Portakal Yokuşu
  • Bebek Yokuşu Caddesi
  • Beyazgül Caddesi

Özellikle Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşme ve Bebek çevresinde seyahat edecek sürücülerin kapalı yolları dikkate alarak güzergah belirlemesi önem taşıyor.

Zeytinburnu’nda 16 cadde ve sokakta araç geçişine izin verilmiyor. (AA)Zeytinburnu’nda 16 cadde ve sokakta araç geçişine izin verilmiyor. (AA)

ZEYTİNBURNU'NDA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?

İstanbul'da bugün düzenlenen bir başka etkinlik nedeniyle Zeytinburnu'nda da çok sayıda cadde ve sokakta trafik kısıtlaması uygulanıyor. Saat 09.00'da başlayan kapatma işlemi, etkinlik sona erene kadar sürecek. Zeytinburnu'nda trafiğe kapatılan yollar şöyle:

  • Zübeyde Hanım Caddesi
  • Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi
  • Semiha Şakir Caddesi
  • Rauf Denktaş Caddesi
  • Yunus Emre Caddesi
  • Seyitnizam Caddesi
  • Asım Kazancıgil Caddesi
  • Balıklı Kazlıçeşme Yolu
  • Belgradkapı Caddesi
  • Demirhane Caddesi
  • Zakirbaşı Sokak
  • İmam Hatip Yolu
  • Balıklı Silivrikapı Yolu
  • Çinoğlu Çıkmazı
  • 40. Sokak
  • 246. Sokak

Zeytinburnu’nda Onuncu Yıl ve Sahil Kennedy caddeleri alternatif güzergah olarak belirlendi. (AA)Zeytinburnu’nda Onuncu Yıl ve Sahil Kennedy caddeleri alternatif güzergah olarak belirlendi. (AA)

ZEYTİNBURNU'NDA HANGİ GÜZERGAHLAR KULLANILABİLİR?

Zeytinburnu'ndaki yol kapatmaları nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi gerekiyor. Bu kapsamda Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve Prof. Turan Güneş Bulvarı alternatif olarak kullanılabilecek.

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