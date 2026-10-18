İstanbul’da Beşiktaş ve Zeytinburnu’nda trafik düzenlemesi: Kapalı yolların açıklandı

İstanbul’da bugün düzenlenecek iki ayrı etkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Beşiktaş ve çevresinde 13.00’e kadar sürecek uygulamanın yanı sıra Zeytinburnu’nda da etkinlik bitene kadar bazı caddelerde ulaşım sağlanamayacak.