7 Mayıs 2026'da Mardin'in Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nihat Bilgiç (46), vekili olduğu iş yerinin kirasını almak için ağabeyi Halil Bilgiç'in (58) dükkanına gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma, Halil Bilgiç'in oğulları Ali (35) ve Aziz Bilgiç'in (27) de gelmesiyle bıçaklı kavgaya dönüştü.

14 bıçak darbesi alan Nihat Bilgiç, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Halil Bilgiç ile oğulları Ali ve Aziz Bilgiç tutuklandı. Sanıklar hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına eklendi.

"BABAMA BİR ŞEY OLACAĞINDAN KORKTUM"

Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında savunma yapan Aziz Bilgiç, amcasını bıçakladığını kabul etti. Babasına zarar verileceğinden korktuğunu ileri süren sanık, öldürme amacı olmadığını savunarak pişman olduğunu söyledi.

Aziz Bilgiç savunmasında, "Babam kalp hastasıdır. Babama bir zarar gelecek korkusu ve amcamın bana yönelik ağır küfürleri nedeniyle bu olay yaşandı. Amcamın üzerine koşarken iş yerimde yemek hazırlamak için kullandığım, normalde yanımda taşımadığım ancak cebimde unuttuğum bıçağı fark ettim. Bıçağı elime aldım. Amacım öldürmek değildi, ilk darbeyi omzuna vurdum. Bıçağın uç kısmından tuttuğum için elimi kestim. Kaç bıçak darbesi vurduğumu, neresine bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum. Babama bir şey olacağından korktum. Olaydan dolayı çok pişmanım, keşke ben ölseydim" ifadelerini kullandı.