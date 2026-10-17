Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Karacanlık Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 200 kişinin tamamı Öztoprak soyadını taşıyor. İki dededen gelen ailelerin yaşadığı mahallede isim benzerlikleri günlük hayatı zaman zaman zorlaştırıyor. Öyle ki mahalle sakinleri, birbirlerinin faturalarını yanlışlıkla ödeyebiliyor. Karışıklıkları önlemek için ikinci isim ve baba adı kullanan vatandaşlar, zaman zaman e-Devlet üzerinden kontrol yaparak hesaplaşıyor.

Reyhanlı ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Karacanlık Mahallesi, sıra dışı bir özelliğiyle dikkat çekiyor. Mahallede yaşayan vatandaşların tamamı Öztoprak soyadını taşıyor. İki dededen gelen ailelerin yaşadığı yerleşimde, kamu görevlileri hariç herkesin aynı soyadını kullanması mahalleye ilk kez gelenleri şaşırtıyor. Mahalle sakinleri, isim benzerliklerinin yol açtığı karışıklıkları önlemek için ikinci isimlerin yanı sıra baba adlarını da kullanıyor. Çocuklara Efnan ve Arya gibi bölgede daha az rastlanan isimler verilmesi de birbirlerini ayırt etme yöntemleri arasında yer alıyor. HERKESİN SOYADI AYNI! "BAZEN BAŞKASININ FATURASINI ÖDÜYORUM" Mahalle sakinlerinden Ahmet Öztoprak, aynı soyadını taşımanın günlük hayatta zaman zaman karışıklıklara neden olduğunu anlattı. Fatura ödemelerinde dahi yanlışlıklar yaşanabildiğini belirten Öztoprak, şu ifadeleri kullandı: "Burası Karacanlık Mahallesi'nin merkezi. Aşağı yukarı 180-185 kişilik bir nüfusa sahibiz. İki dededen geliyoruz; biri Hasan, diğeri Tahir. Bu iki dededen gelen ailelerin tamamı Öztoprak soyadını taşıyor. Şimdiye kadar aramızda başka bir soyadı olmadı. İsim benzerliklerinden dolayı tabii ki karışıklıklar yaşanıyor. Bazen başkasının faturasını ben ödüyorum, bazen de benim faturamı başkası ödüyor. Kendi aramızda anlaşıp sonradan hesaplaşıyoruz."

(Foto: İHA) FATURALAR E-DEVLET'TEN KONTROL EDİLİYOR İsim benzerlikleri nedeniyle yanlış fatura ödemelerinin yaşanabildiğini belirten Ahmet Öztoprak, bazen aynı isimdeki başka bir kişinin faturasını kendi faturası zannederek ödediğini söyledi. Öztoprak, yaşanan karışıklığı nasıl fark ettiklerini ise şöyle anlattı: "Örneğin, Ahmet Öztoprak isminde başka biri oluyor. Fatura bana geliyor, ben de T.C. kimlik numarasına bakmadan gidip ödüyorum. O da aynı şekilde benim faturamı ödeyebiliyor. Daha sonra faturalar karşılaştırıldığında kimin ne kadar ödeme yaptığı ortaya çıkıyor. E-Devlet üzerinden kontrol ediyorum; bakıyorum, fazla ödeme yapmışım ya da benim faturam daha düşük çıkmış. Sonra birbirimizle karşılaştırıp kimin faturasını ödediğimizi anlıyoruz."

(Foto: İHA) BİRBİRLERİNİ BABA ADLARIYLA AYIRT EDİYORLAR Mahallede aynı isim ve soyadını taşıyan kişileri ayırt etmek için farklı isimlendirme yöntemleri kullanılıyor. Ahmet Öztoprak, baba adlarının ve Arapça isimlendirmelerin bu konuda önemli rol oynadığını belirterek şunları söyledi: "Bazen amcamın çocuğunun faturası çıkıyor, bizimki çıkmıyor. Bizde Ahmet Halit oğlu, Yakup Halit oğlu, Ali Ömer oğlu, Mehmet Hasan oğlu gibi farklı isimlendirmeler kullanılıyor. Lakap yerine daha çok kişinin babasının adıyla anılması söz konusu. Arapça isimlendirmeler de kullanılıyor. Örneğin Ahmet Alkali, Yakup Alkali gibi isimlerle birbirimizi ayırt ediyoruz. Bazen biri gelip belli bir kişiyi soruyor. Biz de o kişinin bizim mahallemizde yaşamadığını söylüyoruz. Çünkü aynı soyadı taşıyanlar başka mahallelerde de bulunabiliyor. Burası ise tamamen Öztoprak ailesinden oluşan bir mahalle."