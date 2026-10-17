Siirt’te tavuk dürümden zehirlenme şüphesi! 88 kişi hastanelik oldu, işletme sahibi gözaltında
Siirt’in Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 88’e yükseldi. Rahatsızlananların 77’sinin öğrenci olduğu açıklanırken, ilk incelemelerde bazı kişilerin aynı işletmeden aldıkları tavuk dürümü tükettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında işletme sahibi gözaltına alındı.
Dün akşam Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde meydana gelen olayda aralarında öğrencilerin de bulunduğu kişiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. İlk etapta 22 kişinin rahatsızlandığı olayda, hastaneye başvuranların sayısı 88'e ulaştı.
Kurtalan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hastaneye başvuranların 77'si öğrenci, 11'i ise sivil vatandaşlardan oluştu. Rahatsızlanan 55 kişiye ayakta müdahale edilirken, 33 kişi yatarak tedavi altına alındı.
TAVUK DÜRÜM DETAYI ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili ilk incelemelerde, rahatsızlanan kişilerin bir kısmının Kayabağlar beldesinde faaliyet gösteren bir işletmeden alınan tavuk dürümü tükettiği tespit edildi.
Tavuk dürümlerin bir bölümünün okul kantininden paketli olarak, bir bölümünün ise doğrudan işletmeden satın alındığı öğrenildi. Gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin kesin nedenin belirlenmesi amacıyla numuneler alındı.
İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tavuk dürümlerin satıldığı işletmenin sahibi gözaltına alındı.
Kaymakamlık açıklamasında, rahatsızlanan vatandaşların muayene, tedavi ve takip işlemlerinin ilgili sağlık kuruluşlarında sürdüğü belirtildi. Olayın nedeninin belirlenmesi için ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını yürüttüğü bildirildi.