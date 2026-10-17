Dün akşam Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde meydana gelen olayda aralarında öğrencilerin de bulunduğu kişiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. İlk etapta 22 kişinin rahatsızlandığı olayda, hastaneye başvuranların sayısı 88'e ulaştı.

Kurtalan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hastaneye başvuranların 77'si öğrenci, 11'i ise sivil vatandaşlardan oluştu. Rahatsızlanan 55 kişiye ayakta müdahale edilirken, 33 kişi yatarak tedavi altına alındı.

TAVUK DÜRÜM DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili ilk incelemelerde, rahatsızlanan kişilerin bir kısmının Kayabağlar beldesinde faaliyet gösteren bir işletmeden alınan tavuk dürümü tükettiği tespit edildi.

Tavuk dürümlerin bir bölümünün okul kantininden paketli olarak, bir bölümünün ise doğrudan işletmeden satın alındığı öğrenildi. Gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin kesin nedenin belirlenmesi amacıyla numuneler alındı.