Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Osman Raşid Yüksel, motosikletiyle 6 bin kilometreden fazla yol katederek umre ibadetini yerine getirdi. Yüksel, Suriye ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a ulaştı. Yolculuğu sırasında Suudilerin kendisine gösterdiği misafirperverliği anlatan Yüksel, bölgede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan ilgiyi de dile getirdi. Yüksel, "Türk denince Suudi Arabistan'da akan sular duruyor" dedi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde baharatçılık yapan Osman Raşid Yüksel, umre ziyaretini motosikletiyle gerçekleştirmek için yola çıktı. Dükkanını iki haftalığına arkadaşına emanet eden 24 yaşındaki genç, bir arkadaşıyla birlikte sınır kapısından geçerek Suriye ve Ürdün güzergahını takip etti. Dört günde Suudi Arabistan'a ulaşan Yüksel, motosikletiyle toplamda 6 bin kilometreden fazla yol kat ederek Türkiye'ye döndü.

(Foto: İHA) "TÜRK DENİNCE SUUDİ ARABİSTAN'DA AKAN SULAR DURUYOR" Yol boyunca konakladığı yerlerde ilgiyle karşılandığını anlatan Yüksel, Suudi Arabistan'da gördüğü misafirperverlikten etkilendiğini belirtti. Türk olduğunu öğrenen kişilerin kendisini davet ettiğini söyleyen Yüksel, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Suudi Arabistan'da elimi cebime atamadım. Sadece benzin parası ödedim diyebilirim. Suudiler çok misafirperverdi. Türk denince Suudi Arabistan'da akan sular duruyor. Çünkü Türkleri çok seviyorlar. Türk olduğumuzu duyan, gören bizi davet etti."

(Foto: İHA) "CUMHURBAŞKANIMIZ İÇİN DUA EDİYORLAR" Mekke'de ibadetlerini yerine getirdiği sırada karşılaştığı kişilerle sohbet ettiğini anlatan Yüksel, Suudi Arabistan'da Türkiye'ye ve Osmanlı tarihine yönelik ilginin dikkatini çektiğini söyledi. Türk dizilerinin de sevildiğini belirten Yüksel, "Bizi gören Osmanlı'dan söz ediyor. Padişahların ismini sayanlarla bile karşılaştım. Türk dizilerini çok seviyorlar. Cumhurbaşkanımız için dua ediyorlar" ifadelerini kullandı.