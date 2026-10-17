Herkesin soyadı aynı! Faturalar bile karışıyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Karacanlık Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 200 kişinin tamamı aynı soyadını taşıyor. İki dededen gelen Öztoprak ailelerinin yaşadığı mahallede, isim benzerlikleri nedeniyle vatandaşlar birbirlerini ikinci isimleri veya baba adlarıyla ayırt ediyor. Aynı isim ve soyadını taşıyan kişilerin faturalarının bile karıştığı mahallede, vatandaşlar zaman zaman birbirlerinin faturalarını ödüyor. 6 Şubat depremlerinin ardından nüfusu azalan mahallede yaşanan ilginç durum, ilk kez gelenleri şaşırtıyor.