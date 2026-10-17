Real Madrid ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Arda Güler, memleketi Bolu'daki hafızlık eğitimi alan çocukları unutmadı. Genç futbolcu, eğitimlerini sürdüren çocuklara imzaladığı formaları göndererek anlamlı bir jestte bulundu.

İMZALI FORMALAR ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Arda Güler'in gönderdiği imzalı formalar, hafızlık eğitimi alan çocuklar için anlamlı bir hatıra oldu. Futbol dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiren milli yıldızın bu davranışı, memleketiyle kurduğu bağın da güzel bir örneği olarak öne çıktı.