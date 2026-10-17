Arda Güler’den Bolu’da hafızlık eğitimi alan çocuklara anlamlı hediye: İmzalı forma gönderdi
Real Madrid’in yıldız futbolcusu Arda Güler, memleketi Bolu’da hafızlık eğitimi alan çocuklara imzalı forma gönderdi. Genç yıldızın bu anlamlı jesti, çocuklara büyük mutluluk yaşattı.
Real Madrid ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Arda Güler, memleketi Bolu'daki hafızlık eğitimi alan çocukları unutmadı. Genç futbolcu, eğitimlerini sürdüren çocuklara imzaladığı formaları göndererek anlamlı bir jestte bulundu.
İMZALI FORMALAR ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
Arda Güler'in gönderdiği imzalı formalar, hafızlık eğitimi alan çocuklar için anlamlı bir hatıra oldu. Futbol dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiren milli yıldızın bu davranışı, memleketiyle kurduğu bağın da güzel bir örneği olarak öne çıktı.
Bolu'dan yetişen Arda Güler, sahadaki performansının yanı sıra yaptığı bu anlamlı jestle de gündeme geldi.
Fotoğraflarda çocukların önce formalarla objektife poz verdiği, ardından dönerek formaların arkasındaki Arda Güler ismi ve 15 numarayı gösterdiği görüldü.