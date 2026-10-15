Gasperini'den Arda Güler'e hayran kalan ifade: "Böylesini görmedim"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Roma karşısında 3-1 geriden gelerek 4-3 kazandığı mücadelede iki asist yapan Arda Güler, rakip takımın teknik direktörü Gian Piero Gasperini'den tam not aldı. İtalyan çalıştırıcı, milli futbolcunun oyuna girmesiyle karşılaşmanın seyrinin değiştiğini belirterek Arda'nın oyun görüşü, tekniği ve futbol zekasına dikkat çekti. Ayrıca İspanya basını da Arda Güler'e övgüler yağdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda Real Madrid, deplasmanda Roma karşısında 3-1 geriye düştüğü mücadeleyi 4-3 kazanmayı başardı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, oyuna girdikten sonra yaptığı iki asistle İspanyol ekibinin geri dönüşünde önemli rol oynadı.
Mücadelenin ardından Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Arda Güler'in performansını değerlendirdi. İtalyan çalıştırıcı, milli futbolcunun sahaya girmesiyle Real Madrid'in oyun temposunun değiştiğini ve rakibin hücum organizasyonlarını durdurmakta zorlandıklarını ifade etti.
Ayrıca İspanya basını da Arda Güler'in performansına manşetlerde yer verdi.
İşte Türk yıldız için yapılan tüm açıklamalar...
"HER ŞEY DEĞİŞTİ"
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Arda Güler'in oyuna dahil olmasının ardından Real Madrid'in sahadaki performansının belirgin şekilde değiştiğini söyledi. Milli futbolcunun pas kalitesi ve hareketliliğiyle takımına önemli katkı sağladığını vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, rakiplerinin orta sahada üstünlük kurmaya başladığını ifade etti.
Gasperini, "Arda Güler sahaya girince her şey değişti. Aniden Real Madrid farklı bir ritme kavuştu. Pasları daha keskin hale geldi, hareketleri daha öngörülemez oldu ve biz orta sahayı kontrol etmekte zorlanmaya başladık. Sanki tamamen farklı bir takımla oynuyormuşuz gibiydi" ifadelerini kullandı.
"BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Arda Güler'in sergilediği performansın yanı sıra teknik kapasitesi ve oyun zekasına da övgüler yağdırdı. Milli futbolcunun yaşına rağmen sahada gösterdiği olgunluğa dikkat çeken İtalyan çalıştırıcı, Arda'nın doğru kararları ve etkili paslarıyla rakip savunmayı zor durumda bıraktığını belirtti.
Gasperini, "Onun yaşında böyle olağanüstü bir yeteneğe sahip bir oyuncu görmedim hiç. Vizyonu, tekniği, sakinliği ve futbola olan anlayışı olağanüstü. Bir şey yaratmak için birden fazla dokunuşa ihtiyacı yok. Bazen ondan gelen tek bir pas, rakibin tüm savunma yapısını yok etmeye yeter" dedi.
Genç yıldızın oyun içindeki farkındalığını da öne çıkaran Gasperini, Arda'nın savunma ile hücum arasında etkili bir bağlantı kurduğunu ifade etti. Milli futbolcunun rakip savunmadaki boşlukları kısa sürede fark ederek takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama becerisinden etkilendiğini dile getirdi.
"TEKNİĞİ ZEKAYLA BİRLEŞTİRİYOR"
Arda Güler'in teknik yeteneklerinin yanı sıra oyunu okuma becerisine de dikkat çeken Gian Piero Gasperini, milli futbolcunun sahadaki kararlarıyla fark yarattığını belirtti. Genç yıldızın baskı altında dahi doğru tercihleri yapabildiğini vurgulayan İtalyan teknik adam, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Arda tekniği inanılmaz bir futbol zekasıyla birleştiriyor. Ne zaman oyunu hızlandıracağını, ne zaman yavaşlatacağını, ne zaman çizgiler arasında oynayacağını ve o belirleyici pası ne zaman vereceğini biliyor. En korkutucu yanı, zor futbolu basitmiş gibi görünmesini sağlaması. Üç rakip tarafından çevrildiği halde baskıdan kurtulmanın veya takım arkadaşları için fırsat yaratmanın bir yolunu bulabiliyor. Ve ona biraz alan verdiğinizde, sizi cezalandırıyor."
Arda Güler'in karşılaşmaya etkisinin daha iyi anlaşılması gerektiğini ifade eden Gasperini, milli futbolcunun oyuna dahil olmadan önceki ve sonraki performansın karşılaştırılmasını istedi. İtalyan çalıştırıcı, Arda'nın sahadaki hareketliliğinin, pas tercihlerinin ve pozisyon üretme becerisinin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Maçı tekrar izlemelerini söylerdim. Sahaya girmeden önce olanları izleyin, sonra da girdikten sonrakileri. Hareketlerini, paslarını, karar verme sürecini ve yarattığı fırsatları gözlemleyin"