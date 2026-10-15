Gasperini'den Arda Güler'e hayran kalan ifade: "Böylesini görmedim"

İşte Türk yıldız için yapılan tüm açıklamalar...

Gasperini, "Arda Güler sahaya girince her şey değişti. Aniden Real Madrid farklı bir ritme kavuştu. Pasları daha keskin hale geldi, hareketleri daha öngörülemez oldu ve biz orta sahayı kontrol etmekte zorlanmaya başladık. Sanki tamamen farklı bir takımla oynuyormuşuz gibiydi" ifadelerini kullandı.

"BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Arda Güler'in sergilediği performansın yanı sıra teknik kapasitesi ve oyun zekasına da övgüler yağdırdı. Milli futbolcunun yaşına rağmen sahada gösterdiği olgunluğa dikkat çeken İtalyan çalıştırıcı, Arda'nın doğru kararları ve etkili paslarıyla rakip savunmayı zor durumda bıraktığını belirtti.

Gasperini, "Onun yaşında böyle olağanüstü bir yeteneğe sahip bir oyuncu görmedim hiç. Vizyonu, tekniği, sakinliği ve futbola olan anlayışı olağanüstü. Bir şey yaratmak için birden fazla dokunuşa ihtiyacı yok. Bazen ondan gelen tek bir pas, rakibin tüm savunma yapısını yok etmeye yeter" dedi.

Genç yıldızın oyun içindeki farkındalığını da öne çıkaran Gasperini, Arda'nın savunma ile hücum arasında etkili bir bağlantı kurduğunu ifade etti. Milli futbolcunun rakip savunmadaki boşlukları kısa sürede fark ederek takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama becerisinden etkilendiğini dile getirdi.