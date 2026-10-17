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Manisa’nın yüksek kesimleri beyaza büründü!

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Manisa’nın yüksek kesimleri beyaza büründü!

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki yüksek kesimlerde etkili olan kar, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Yağışın ardından soğuk hava etkisini gösterirken belediye ekipleri, olası buzlanma ve ulaşım aksaklıklarına karşı hazır bekletildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Horzumalayaka Mahallesi'nin yaylalar mevkisinde başlayan yağışla ilçenin yüksekleri beyaza büründü.

KARIN ARDINDAN BUZLANMAYA KARŞI HAZIRLIK

Kısa süre sonra etkisini kaybeden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Alaşehir Belediyesi ekipleri, olası buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı yüksek kesimlerde hazır bekletildi.

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