Gece yarısı yolda can pazarı yaşandı: Alev alan kamyon demir yığınına döndü

Balıkesir’in Havran ilçesinde gece saatlerinde yolda ilerleyen bir kamyonda çıkan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. İtfaiye ekiplerine iki arazöz ve bir su tankerinin de destek verdiği müdahaleyle alevler söndürüldü, ancak kamyon kullanılamaz hâle geldi.