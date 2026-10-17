Gece yarısı yolda can pazarı yaşandı: Alev alan kamyon demir yığınına döndü
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Balıkesir’in Havran ilçesinde gece saatlerinde yolda ilerleyen bir kamyonda çıkan yangın, kısa sürede tüm aracı sardı. İtfaiye ekiplerine iki arazöz ve bir su tankerinin de destek verdiği müdahaleyle alevler söndürüldü, ancak kamyon kullanılamaz hâle geldi.
Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Çakırdere Mahallesi'nde, dün gece seyir hâlindeyken alev alan kamyon tamamen yandı. U.Y. yönetimindeki 10 BF 675 plakalı araçta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm kamyonu sardı.
İTFAİYEYE ARAZÖZLER VE SU TANKERİ DESTEK VERDİ
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye Havran İtfaiye Grup Amirliğinden iki araç ve dört personel sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait iki arazöz ile bölgedeki özel bir maden şirketinin su tankeri de destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hâle geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.