Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar! Aleyna Kalaycıoğlu beraat etti

Tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu savunmasında şunları söylemişti: "Biz Aleyna ile olay tarihinden 2-3 hafta öncesinde tanışıp sevgili olduk. Ben arabayı verdim akşamında biz Aleyna ile bulaşacaktık. Benim şahsi binek aracıma sığmayacağını düşündüm. Babamın arabası Vito ile gidebileceğimi söyledi. Müzik stüdyosunun olduğu sokağa girdik. Beyaz bir otomobil vardı. Aracı görünce Aleyna panikledi. Ben de araçtan indim, yüzük parmağımdan aracın ön kapısına vurdum ve içeride yolcu koltuğunda oturan şahıs bana küfür etti ve beni içeri çektiler, ben tek elimle mücadele ediyordum. Bir anda silah patladı ve benim mi değil mi kimin olduğunu anlamadım. Şahıs beni içeri çektiği zaman bacağının arasında parlak birşey gördüm. Sonrasında Vito'ya bindik Mustafa bey ve Aleyna ile, sonra Aleyna'ya Mert'i aramasını söyledim. Birşey olduysa ambulansı arasınlar diye. Ben olayın şokuyla ne olduğunu anlamadım. Babam yurtdışında olduğu için onun yakını olan Metin amcama gittim, metin amcama Aleyna ile gittik. AVM'ye gittik daha sonrasında Aksaray'a gittik, Engin Abi ile daha sonra başka bir AVM'ye gittik. Bir sonraki gün zaten polisler bizi aldı. Aleyna bizden Metin amcama gittikten sonra bizden ayrıldı. Ben aslında Aleyna'yı annesinden almaya gittim. Ben oraya giderken o şahısların orada olduğunu bilmiyordum. Silah taşıdığımı sadece Mustafa Bey bilir, silahım hep torpido da duruyor. Zaten buradan gidelim tehlikeli olabilir dedi. Olay sırasında elim tetikte değildi ben kimseye silah doğrultmadım"

"KİMSEYİ AZMETTİRMEDİM"

Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu ise savunmasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim Canbay'la 1,5 senelik ilişkimiz vardı. Karşılıklı olarak ilişkimizi bitirdik. Bu ayrılık mesajlaşarak bitti. Ardından 2 hafta sonra Alaattin ile görüşmeye başladım. O gece Alaattin'de kaldım. Alaattin'in aracı ile stüdyoya gittim. Bu stüdyo ile Canbay'ın hiçbir alakası yoktur. Ortak stüdyomuz Beşiktaş'taydı. Ben köpeğimi de alarak stüdyoya gittim. Saat 15.00 civarında stüdyodaydım. Saat 16.00 sıralarında Yalçın gelecekti gelmeyince kendisini aradım. 'Canbay çok kötü, geri dönüyorum' dedi ve telefonu kapattı."

Kubilay beni aradı ve bana 'Ablacım sizi barıştırmak için gelmek istiyorum' dedi. Telefonu kapattım. Yalçın aradı. telefonu Canbay aldı ve 'Hayatında biri varmış. Lütfen kimseyi almadığını söyle. Her şeyi yıkacağım, kendimi öldüreceğim' dedi. Ben de bunun üzerine 'Kimse yok hayatımda' dedim. Stüdyoya geri dönmek üzere köpeğimi ve eşyalarımı bırakıp yemek yemeye çıktık. Yalçın tekrar beni aradı, 'Ben geldim, neredesiniz?' dedi. Ben de çalışmayacağımı söyledim. Yemek yemekteyken üstü kapalı şekilde Alaattin'e, 'Canbay'ın arkadaşları bizi barıştırmak için geldi' dedim" Anneme de durumu anlattım ve Alaattin'e gideceğimi söyledim. Annem eve çağırdı. Bertin'i de yanıma alarak anneme gittim. Bir köpek, bir gitar ve diğer eşyalarım için Alaattin VIP araç gönderecekti. Evdeyken sürekli 'Araç gitti mi?' şeklinde konuşmalar geçti. Yalçın beni aradı, nerede olduğumu sordu. Birkaç dakika sonra Yalçın bana, '10 dakikaya evdeyim' dedi. Kenan bunun üzerine, 'Araç sokaktan gitti' dedi. Alaattin aracı aldırmak için stüdyonun konumunu istedi"