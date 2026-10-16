Manisa'daki çöp evden 6 kamyon atık çıkarıldı: Ev ilaçlandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kötü koku, böcek ve fare şikayetlerine neden olan çöp evde belediye ekipleri temizlik çalışması gerçekleştirdi. Merkezefendi Mahallesi'ndeki daireden 6 kamyon atık çıkarılırken, ev ilaçlandı. Atıkları satmak amacıyla biriktirdiğini belirten 75 yaşındaki ev sahibi ise evde atık biriktirmemesi konusunda uyarıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine harekete geçen belediye ekipleri, atıklarla dolu dairede kapsamlı temizlik çalışması yaptı.
Yunusemre Belediyesi, ilçe genelinde halk sağlığını tehdit eden durumlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Merkezefendi Mahallesi 3905 Sokak'taki bir apartmanın zemin katında bulunan dairede atık biriktirildiğine ilişkin CİMER'e yapılan ihbarlar değerlendirildi.
ÇÖP EVDE TEMİZLİK VE İLAÇLAMA YAPILDI
Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, adrese giderek evde biriktirilen atıkları tahliye etti. Çalışmalar kapsamında daireden 6 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlik işlemlerinin ardından evde ilaçlama yapıldı.
EV SAHİBİNE GEREKLİ UYARI YAPILDI
Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Türker Aybey de ekiplerle birlikte adrese giderek 75 yaşındaki ev sahibi B. A. ile görüştü. Atıkları satmak amacıyla biriktirdiğini belirten ev sahibine, ev içerisinde atık biriktirmemesi konusunda gerekli uyarılar yapıldı.