Manisa'daki çöp evden 6 kamyon atık çıkarıldı: Ev ilaçlandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kötü koku, böcek ve fare şikayetlerine neden olan çöp evde belediye ekipleri temizlik çalışması gerçekleştirdi. Merkezefendi Mahallesi'ndeki daireden 6 kamyon atık çıkarılırken, ev ilaçlandı. Atıkları satmak amacıyla biriktirdiğini belirten 75 yaşındaki ev sahibi ise evde atık biriktirmemesi konusunda uyarıldı.