Kubilay Kaan Kundakçı davasında mütalaa açıklandı: Kadayıfçıoğlu'na müebbet istemi! Aleyna Kalaycıoğlu'na tahliye mi?

Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını isterken, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis ve tahliye talep etti. İşte detaylar...

Olay, 19 Mart'ta Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için ortak arkadaşları futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi.

Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu ile görüşerek ikilinin barışması için aracı oldu. Kundakçı ve Canbay, konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yaklaşan bir kişi araca ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Soruşturma aşamasında İzzet Yıldızhan tahliye edildi.

Hazırlanan iddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun 'Kasten öldürme', Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezaları istendi.