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Kubilay Kaan Kundakçı davasında mütalaa açıklandı: Kadayıfçıoğlu'na müebbet istemi! Aleyna Kalaycıoğlu'na tahliye mi?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını isterken, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis ve tahliye talep etti. İşte detaylar...

Kubilay Kaan Kundakçı davasında mütalaa açıklandı: Kadayıfçıoğlu'na müebbet istemi! Aleyna Kalaycıoğlu'na tahliye mi? 1

Olay, 19 Mart'ta Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için ortak arkadaşları futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi.

Kubilay Kaan Kundakçı davasında mütalaa açıklandı: Kadayıfçıoğlu'na müebbet istemi! Aleyna Kalaycıoğlu'na tahliye mi? 2

Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu ile görüşerek ikilinin barışması için aracı oldu. Kundakçı ve Canbay, konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yaklaşan bir kişi araca ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kubilay Kaan Kundakçı davasında mütalaa açıklandı: Kadayıfçıoğlu'na müebbet istemi! Aleyna Kalaycıoğlu'na tahliye mi? 3

Olayın ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Soruşturma aşamasında İzzet Yıldızhan tahliye edildi.

Kubilay Kaan Kundakçı davasında mütalaa açıklandı: Kadayıfçıoğlu'na müebbet istemi! Aleyna Kalaycıoğlu'na tahliye mi? 4

Hazırlanan iddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun 'Kasten öldürme', Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

Kubilay Kaan Kundakçı davasında mütalaa açıklandı: Kadayıfçıoğlu'na müebbet istemi! Aleyna Kalaycıoğlu'na tahliye mi? 5

MÜTALAA AÇIKLANDI
Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın üçüncü celsesi öncesinde Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Kubilay Kaan Kundakçı davasında mütalaa açıklandı: Kadayıfçıoğlu'na müebbet istemi! Aleyna Kalaycıoğlu'na tahliye mi? 6

Mütalaada, tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.

Kubilay Kaan Kundakçı davasında mütalaa açıklandı: Kadayıfçıoğlu'na müebbet istemi! Aleyna Kalaycıoğlu'na tahliye mi? 7

Sanık Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'Suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi ve tahliyesi talep edildi. Savcı, diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Engin Taşkıran'ın tutuklu kaldıkları süre nazara alınarak hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesini istedi. Sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın ise üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

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