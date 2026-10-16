Alman polisinin uzun süredir aradığı ve dolandırıcılık şebekesiyle yüzlerce kişiyi mağdur ettiği öne sürülen Michell Hasan A.'nın Türkiye'ye giriş yaparak benzer suç faaliyetlerini buradan organize etmeye hazırlandığı belirlendi. Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezalarından ve uluslararası aramadan kurtulmak isteyen şüphelinin, yüzünü değiştirmek amacıyla sahte kimlikle Kağıthane'deki bir kliniğe başvurarak estetik operasyon geçirmek istediği tespit edildi.

MALTEPE'DE ÇAĞRI MERKEZİ KURUP ALMANYA'YI HEDEF ALDILAR

Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, Michell Hasan A. ile doğrudan bağlantılı olduğu belirlenen organize suç ağının diğer üyelerini de takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, şüpheliyle birlikte hareket ettikleri tespit edilen A.Y., M.K., M.C.S., İ.K., O.B., Ö.F.A. ve T.A. isimli 7 kişi mercek altına alındı.

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin Maltepe'de çok sayıda daire kiralayarak buraları gizli çağrı merkezlerine dönüştürdükleri belirlendi. Şüphelilerin bu paravan merkezler üzerinden Almanya'da yaşayan kişileri hedef alarak yeni bir dolandırıcılık faaliyeti başlatmaya hazırlandıkları ortaya çıkarıldı.