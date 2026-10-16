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Kırmızı bültenle aranan vurguncu İstanbul'da kıskıvrak! Sahte kimlikle estetik olurken yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kırmızı bültenle aranan vurguncu İstanbul'da kıskıvrak! Sahte kimlikle estetik olurken yakalandı

Almanya'da yüzlerce kişiyi hedef alarak yaklaşık 4 milyon dolar (200 milyon lira) suç geliri elde ettiği öne sürülen, hakkında Interpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan Türk asıllı Alman vatandaşı Michell Hasan A., İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla Kağıthane'de yakalandı. Tanınmamak için sahte kimlikle estetik ameliyatı yaptırmaya hazırlandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Alman polisinin uzun süredir aradığı ve dolandırıcılık şebekesiyle yüzlerce kişiyi mağdur ettiği öne sürülen Michell Hasan A.'nın Türkiye'ye giriş yaparak benzer suç faaliyetlerini buradan organize etmeye hazırlandığı belirlendi. Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezalarından ve uluslararası aramadan kurtulmak isteyen şüphelinin, yüzünü değiştirmek amacıyla sahte kimlikle Kağıthane'deki bir kliniğe başvurarak estetik operasyon geçirmek istediği tespit edildi.

Şüpheliyi anbean takip eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği nokta operasyonla Michell Hasan A., ameliyat masasına ulaşamadan yakalanarak gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranan vurguncu İstanbul'da kıskıvrak! Sahte kimlikle estetik olurken yakalandı - 1

MALTEPE'DE ÇAĞRI MERKEZİ KURUP ALMANYA'YI HEDEF ALDILAR

Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, Michell Hasan A. ile doğrudan bağlantılı olduğu belirlenen organize suç ağının diğer üyelerini de takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, şüpheliyle birlikte hareket ettikleri tespit edilen A.Y., M.K., M.C.S., İ.K., O.B., Ö.F.A. ve T.A. isimli 7 kişi mercek altına alındı.

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin Maltepe'de çok sayıda daire kiralayarak buraları gizli çağrı merkezlerine dönüştürdükleri belirlendi. Şüphelilerin bu paravan merkezler üzerinden Almanya'da yaşayan kişileri hedef alarak yeni bir dolandırıcılık faaliyeti başlatmaya hazırlandıkları ortaya çıkarıldı.

Kırmızı bültenle aranan vurguncu İstanbul'da kıskıvrak! Sahte kimlikle estetik olurken yakalandı - 2

EVLERDEN CEPHANELİK VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şebekenin Maltepe'deki hücre evleri ile belirlenen adreslerine özel harekât ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, bir uzun namlulu otomatik silah, önemli miktarda uyuşturucu madde ile dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

Kırmızı bültenle aranan vurguncu İstanbul'da kıskıvrak! Sahte kimlikle estetik olurken yakalandı - 3

ALMANYA, DUBAİ VE İSTANBUL HATTI: 200 MİLYON LİRALIK VURGUN

Emniyet ekiplerinin ulaştığı bilgilere göre Michell Hasan A.'nın özellikle Almanya'da yaşayan yaşlı vatandaşları hedef aldığı belirlendi. Şüphelinin mağdurları telefonla arayarak gasp edilecekleri ve tehlikede oldukları yönünde yalanlar söylediği, bu korku üzerinden yaklaşık 4 milyon dolar (200 milyon lira) haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Hakkındaki hapis cezalarının kesinleşmesinin ardından yakalanmamak için önce Almanya'dan Dubai'ye kaçtığı belirlenen şüphelinin, yaklaşık 3 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi. Şüphelinin sahte kimlikle estetik ameliyatı geçirerek izini tamamen kaybettirmeyi planladığı ortaya çıkarıldı.

Kırmızı bültenle aranan vurguncu İstanbul'da kıskıvrak! Sahte kimlikle estetik olurken yakalandı - 4

SUÇ ŞEBEKESİNİN ELEBAŞI AMATÖR RAPÇİ ÇIKTI

Uluslararası düzeyde aranan Michell Hasan A.'nın uzun yıllar Almanya'da yaşadığı, hakkında yakalama kararı çıkarılmadan hemen önce firar ettiği öğrenildi. Şüphelinin sosyal medya hesaplarında amatör olarak çektiği rap kliplerini paylaştığı ve şarkılar seslendirdiği de belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan suç örgütü elebaşı Michell Hasan A. ile beraberindeki 7 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

#Almanya #İstanbul
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