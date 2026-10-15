Kahramanmaraş'ta bir bardak su istemesiyle başlayan tartışmanın ardından darbedilerek hayatını kaybeden Mesut Kazancı'nın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 6 sanık hakkında verdiği hükümleri bozdu. Dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mesut Kazancı'nın ölümüne ilişkin davada yerel mahkeme, Gül Ahmet Irmalı'ya haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası vermişti. (Foto: İHA)

"BARDAĞINIZ YOK MU?" SORUSUYLA BAŞLAYAN TARTIŞMA

Olay, 6 Eylül 2024 tarihinde Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Mesut Kazancı, bir iş yerinden su istedi. Kendisine hortumdan su içmesinin söylenmesi üzerine "Bardağınız yok mu?" diye soran Kazancı ile iş yerindekiler arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda sopalarla darbedilen Kazancı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kazancı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından 6 sanık hakkında dava açıldı.

BİR SANIK 18 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 5 Mart 2026 tarihinde karar açıklandı.

Mahkeme, sanık Gül Ahmet Irmalı'ya kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi.

Diğer sanıklar E.N., A.H., V.D. ve Y.Ü. hakkında maktule yönelik kasten yaralama suçundan ayrı ayrı 4 ay 15 gün hapis cezasına hükmedildi.

H.D. ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.