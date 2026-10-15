Bir bardak su istediği için öldürülen Mesut Kazancı cinayeti sil baştan!
Kahramanmaraş'ta bir iş yerinden su istediği sırada çıkan kavgada darbedilerek hayatını kaybeden Mesut Kazancı'nın öldürülmesine ilişkin davada istinaf mahkemesi yerel mahkemenin kararlarını bozdu.
Kahramanmaraş'ta bir bardak su istemesiyle başlayan tartışmanın ardından darbedilerek hayatını kaybeden Mesut Kazancı'nın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 6 sanık hakkında verdiği hükümleri bozdu. Dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
"BARDAĞINIZ YOK MU?" SORUSUYLA BAŞLAYAN TARTIŞMA
Olay, 6 Eylül 2024 tarihinde Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre Mesut Kazancı, bir iş yerinden su istedi. Kendisine hortumdan su içmesinin söylenmesi üzerine "Bardağınız yok mu?" diye soran Kazancı ile iş yerindekiler arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda sopalarla darbedilen Kazancı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kazancı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından 6 sanık hakkında dava açıldı.
BİR SANIK 18 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 5 Mart 2026 tarihinde karar açıklandı.
Mahkeme, sanık Gül Ahmet Irmalı'ya kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi.
Diğer sanıklar E.N., A.H., V.D. ve Y.Ü. hakkında maktule yönelik kasten yaralama suçundan ayrı ayrı 4 ay 15 gün hapis cezasına hükmedildi.
H.D. ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI BOZDU
Yerel mahkemenin kararlarına yapılan itirazları inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 11 Haziran 2026 tarihinde bozma kararı verdi.
İstinaf mahkemesi, sanıkların eylemlerinin hukuki niteliğinin yeterince tartışılmamasını ve adli tıp raporunun eksik değerlendirilmesini bozma gerekçeleri arasında gösterdi.
Kararda ayrıca bazı ceza hesaplamaları ve mahkemenin gerekçelerindeki hatalara işaret edildi.
MESUT KAZANCI DAVASI YENİDEN GÖRÜLECEK
İstinafın bozma kararının ardından dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.
Böylece Mesut Kazancı'nın ölümüyle ilgili davada sanıkların hukuki durumları yeniden değerlendirilecek.
18 YIL HAPİS CEZASI VERİLEN SANIĞA TAHLİYE YOK
İstinaf mahkemesi, yerel mahkeme tarafından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Gül Ahmet Irmalı'nın tahliye talebini de değerlendirdi.
Mahkeme, tahliye talebini reddederek Irmalı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.