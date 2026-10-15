Kastamonu’da ormanda cinayet! Köy imamını odunla vurarak öldürdü
Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyü yakınındaki ormanda, odun topladığı sırada K.Ç.’nin başına odunla vurduğu köy imamı İrfan Vurucu (50), hayatını kaybetti. Kaçan K.Ç., jandarma ekiplerince ormanda yakalandı. Evli ve iki çocuk babası Vurucu’nun ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakacak odun toplamak için gittiği ormanda K.Ç.'nin başına odunla vurduğu köy imamı İrfan Vurucu (50), hayatını kaybetti. Olayın ardından ormana kaçan K.Ç., jandarma ekiplerince yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyü yakınındaki ormanda meydana geldi. Yakacak odun topladıkları sırada köy imamı İrfan Vurucu ile anlaşmazlık yaşayan K.Ç., Vurucu'nun başına odunla vurdu.
SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ
Vurucu yerde hareketsiz kalırken, K.Ç. ormana kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vurucu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
ORMANDA YAKALANDI
Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan K.Ç.'yi ormanda yakaladı. Tosya nüfusuna kayıtlı İrfan Vurucu'nun evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.