SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ Vurucu yerde hareketsiz kalırken, K.Ç. ormana kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vurucu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

ORMANDA YAKALANDI

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan K.Ç.'yi ormanda yakaladı. Tosya nüfusuna kayıtlı İrfan Vurucu'nun evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.