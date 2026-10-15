İkiz öğretmenlerin yolu aynı köy okulunda birleşti! Kardeşinin gelişi hayatını değiştirdi
Erzurum'da ikiz kardeşler Fatmanur ve Zehranur Kahraman, aynı köy okulunda öğretmenlik yapıp aynı lojmanda kalıyor. Kardeşinin yanına gelmesiyle köy hayatının değiştiğini anlatan Fatmanur Kahraman, "Normalde şehre gitmeyi iple çeken biriyim. Kardeşim geldikten sonra artık gitmek istemiyorum" dedi.
Erzurum'un Çat ilçesinde 25 yaşındaki ikiz kardeşler Fatmanur ve Zehranur Kahraman, aynı köy okulunda öğretmenlik yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Birbirlerinden ayrılmak istemeyen iki kardeş, hem 62 öğrencinin eğitim gördüğü Sarıkaşık Mahallesi İlkokulu'nu hem de kaldıkları lojmanı paylaşıyor.
İKİZ KARDEŞLER AYNI OKULDA BULUŞTU
Çat ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Sarıkaşık Mahallesi'nde görev yapan Fatmanur Kahraman, yaklaşık 1,5 yıl önce okula atandı. Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine eğitim veren Fatmanur'un ardından ikiz kardeşi Zehranur da aynı okulda göreve başladı.
Psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olan Zehranur Kahraman, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen olarak kardeşinin yanına geldi.
"KARDEŞİMİ YALNIZ BIRAKMAMAK İÇİN GELDİM"
Kardeşinin yanında olabilmek için Sarıkaşık'a geldiğini anlatan Zehranur Kahraman, bir yandan öğretmenlik yaparken diğer yandan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlandığını söyledi.
Zehranur Kahraman, "Kardeşim önce buradaydı, daha sonra ben onun yanına geldim. Hem onu yalnız bırakmamak hem de aynı lojmanda kalmak için yanına geldim. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanırken, bir yandan da ücretli öğretmenlik yapıyorum. İkiz olarak aynı yerde çalışmak çok güzel bir şey. Aynı lojmanda kalmak bizim için çok büyük bir avantaj. Kendimizi yalnız hissetmiyoruz" dedi.
"KARDEŞİM GELDİKTEN SONRA ARTIK GİTMEK İSTEMİYORUM"
İkiz kardeşinin köye gelmesiyle günlük yaşamının değiştiğini belirten Fatmanur Kahraman, artık şehir merkezine gitmek için eskisi kadar sabırsızlanmadığını anlattı.
Hafta sonları evlerine gittiklerini ancak kış aylarında yolların kapanması nedeniyle zaman zaman köyde kalmak zorunda olduklarını söyleyen Fatmanur Kahraman, şöyle konuştu:
"Normalde şehre gitmeyi iple çeken biriyim. Kardeşim geldikten sonra artık gitmek istemiyorum. 'Kardeşim yanımda' diyorum. Birlikte vakit geçiriyoruz, köyü geziyoruz, film izliyoruz. Birlikte zaman geçirmek çok güzel."
AYNI LOJMANDA BİRBİRLERİNE DESTEK OLUYORLAR
Okulda birlikte çalışan ve aynı lojmanda kalan ikiz kardeşler, meslek hayatlarının yanı sıra günlük yaşamda da birbirlerine destek oluyor.
Kırsal mahallede öğretmenlik yapmanın mutluluğunu yaşayan Fatmanur ve Zehranur Kahraman, birbirlerinin yanında olmanın kendilerine güç verdiğini ifade ediyor.