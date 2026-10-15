Erzurum'un Çat ilçesinde 25 yaşındaki ikiz kardeşler Fatmanur ve Zehranur Kahraman, aynı köy okulunda öğretmenlik yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Birbirlerinden ayrılmak istemeyen iki kardeş, hem 62 öğrencinin eğitim gördüğü Sarıkaşık Mahallesi İlkokulu'nu hem de kaldıkları lojmanı paylaşıyor.

Erzurum'un Çat ilçesinde ikiz kardeşler Fatmanur ve Zehranur Kahraman, 62 öğrencinin eğitim gördüğü Sarıkaşık Mahallesi İlkokulu'nda birlikte görev yapıyor. (Foto: DHA)

İKİZ KARDEŞLER AYNI OKULDA BULUŞTU

Çat ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Sarıkaşık Mahallesi'nde görev yapan Fatmanur Kahraman, yaklaşık 1,5 yıl önce okula atandı. Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine eğitim veren Fatmanur'un ardından ikiz kardeşi Zehranur da aynı okulda göreve başladı.

Psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olan Zehranur Kahraman, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen olarak kardeşinin yanına geldi.

"KARDEŞİMİ YALNIZ BIRAKMAMAK İÇİN GELDİM"

Kardeşinin yanında olabilmek için Sarıkaşık'a geldiğini anlatan Zehranur Kahraman, bir yandan öğretmenlik yaparken diğer yandan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlandığını söyledi.

Zehranur Kahraman, "Kardeşim önce buradaydı, daha sonra ben onun yanına geldim. Hem onu yalnız bırakmamak hem de aynı lojmanda kalmak için yanına geldim. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanırken, bir yandan da ücretli öğretmenlik yapıyorum. İkiz olarak aynı yerde çalışmak çok güzel bir şey. Aynı lojmanda kalmak bizim için çok büyük bir avantaj. Kendimizi yalnız hissetmiyoruz" dedi.