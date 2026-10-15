Bu kez emekli trafik polisinin başına geldi! Bildirimi görünce şoka uğradı: "Ya suça karıştıysa?"

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde esnaflık yapan 66 yaşındaki emekli trafik polisi Aydın Çalış, e-Devlet üzerinden gelen bir bildirimle şaşkınlık yaşadı. Çalış'ın 2009 yılından bu yana Trabzon dışına çıkarmadığını belirttiği 1993 model kamyoneti için İstanbul'daki Kuzey Çevre Otoyolu'nda geçiş ihlali bildirimi oluşturuldu.

"Benim kamyonetim 10 kilometrelik köy yolunda hararet yapan, 1993 model bir kamyonettir. Baktım ki 16 lira 50 kuruşluk bir ödeme görünüyor. Başlangıçta 16 bin 500 liradır sanmıştım."

Telefonuna tebligat mesajı gelen Çalış, e-Devlet sistemine girerek bildirimin ayrıntılarını inceledi. 61 HF 262 plakalı kamyonetinin 20 Eylül 2026 tarihinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu işletmesine bağlı Sarıgazi-S8A gişesinden ihlalli geçiş yaptığını gördü.

1993 model kamyonetinin 10 kilometrelik yolda bile hararet yaptığını söyleyen Çalış, aracının İstanbul'daki Kuzey Çevre Otoyolu'ndan geçmiş görünmesine anlam veremedi. (Foto: İHA)

"BU ARABA BAŞKA BİR SUÇA DA KARIŞABİLİR"

Emekli trafik polisi olduğunu belirten Çalış, asıl endişesinin ödeme tutarı değil, aracının plakasının izinsiz kullanılmış olma ihtimali olduğunu söyledi.

Çalış, "Bu cezanın bir önemi yok ancak ben emekli emniyet mensubuyum. Bu araba başka bir suça da karışabilir, sahte plaka da kullanılabilir. Bu yüzden tedirgin oldum" dedi.

"2009 YILINDAN BERİ TRABZON DIŞINA ÇIKARMADIM"

Kamyonetinin geçiş ihlalinin kaydedildiği tarihte iş yerinin önünde bulunduğunu söyleyen Çalış, aracını 2009 yılında satın aldığını ve o tarihten beri Trabzon ile ilçeleri dışında kullanmadığını ifade etti.

Ödeme süresini geçirdiği için tutarın 33 liraya yükseldiğini belirten Çalış, ücreti ödeyeceğini ancak olası mağduriyetleri önlemek amacıyla ilgili kurumlara başvuracağını kaydetti.