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Emine Erdoğan'dan 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Emine Erdoğan'dan 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı. Kadın çiftçilerin üretime katkılarını vurgulayan Erdoğan, "Toprağa sabrını, alın terini ve sevgisini katan kadın çiftçilerimiz, yetiştirdikleri her ürünle sofralarımıza bereket, ülkemizin yarınlarına güç katıyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kadın çiftçilerin tarımsal üretimdeki emeğine dikkat çeken Erdoğan, yetiştirdikleri ürünlerle hem sofralara hem de ülkenin geleceğine katkı sağladıklarını ifade etti.

KADIN ÇİFTÇİLERİN ÜRETİME KATKISINA VURGU

Emine Erdoğan, paylaşımında kadın çiftçilerin sabır, emek ve özveriyle sürdürdükleri üretim faaliyetlerinin önemini vurguladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Toprağa sabrını, alın terini ve sevgisini katan kadın çiftçilerimiz, yetiştirdikleri her ürünle sofralarımıza bereket, ülkemizin yarınlarına güç katıyor."

(Foto: Sosyal Medya)(Foto: Sosyal Medya)

"EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI BOLLUK VE BEREKETLE ALMALARINI DİLİYORUM"

Üretimin her aşamasında görev alan kadın çiftçilerin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutlayan Emine Erdoğan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Üretimin her aşamasında büyük bir özveriyle çalışan bütün kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyor, emeklerinin karşılığını bolluk ve bereketle almalarını diliyorum."

#Emine Erdoğan #Dünya Kadın Çiftçiler Günü
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