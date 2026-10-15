Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kadın çiftçilerin tarımsal üretimdeki emeğine dikkat çeken Erdoğan, yetiştirdikleri ürünlerle hem sofralara hem de ülkenin geleceğine katkı sağladıklarını ifade etti.

KADIN ÇİFTÇİLERİN ÜRETİME KATKISINA VURGU

Emine Erdoğan, paylaşımında kadın çiftçilerin sabır, emek ve özveriyle sürdürdükleri üretim faaliyetlerinin önemini vurguladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Toprağa sabrını, alın terini ve sevgisini katan kadın çiftçilerimiz, yetiştirdikleri her ürünle sofralarımıza bereket, ülkemizin yarınlarına güç katıyor."