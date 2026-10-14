Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig Eyüpsultan'da 3 araçlı kazaya karıştı
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in kullandığı cip, Eyüpsultan Kemerburgaz'da 3 aracın karıştığı kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Ladewig, kontrol amacıyla hastaneye başvurdu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ladewig, kontrollerinin ardından taburcu edildi.
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig, İstanbul Eyüpsultan'da trafik kazasına karıştı.
Ladewig'in kullandığı cip, önce önündeki hafif ticari araca, ardından karşı yönden gelen başka bir cipe çarptı.
Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
KAZA KEMERBURGAZ'DA MEYDANA GELDİ
Kaza, 13 Ekim saat 15.10 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Stefanie Kim Ladewig'in kullandığı cip, viraja girdiği sırada önünde ilerleyen Paris T. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpışmanın ardından Ladewig'in kullandığı araç, karşı yönden Kemerburgaz istikametine ilerleyen Elif R. yönetimindeki ciple çarpıştı.
3 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI
İki cip ile bir hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan olmadı.
Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.
KONTROL AMACIYLA HASTANEYE BAŞVURDU
Kazanın ardından Stefanie Kim Ladewig, Sarıyer Maslak'taki özel bir hastaneye gitti.
8 aylık hamile olduğu öğrenilen Ladewig'in tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Ladewig, kontrollerinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildi.