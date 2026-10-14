Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig Eyüpsultan'da 3 araçlı kazaya karıştı

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in kullandığı cip, Eyüpsultan Kemerburgaz'da 3 aracın karıştığı kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Ladewig, kontrol amacıyla hastaneye başvurdu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ladewig, kontrollerinin ardından taburcu edildi.