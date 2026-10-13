Oğlunun yediği ekmekten çengelli iğne çıktı

Antalya'da 9 yaşındaki oğlunun kahvaltıda yediği ekmeğin içinden çengelli iğne çıktığını öne süren baba, şikayetçi oldu.

Olay, 11 Ekim sabahı Antalya'da meydana geldi. İddiaya göre, baba Abdülhakim Ucan, 9 yaşındaki oğlunu kahvaltılık alışverişi yapması için mahalledeki markete gönderdi. Eve dönen çocuğun kahvaltı sırasında yediği ekmeğin içinden metal bir parça çıktı. Ekmeği kontrol eden baba, içerisinde çengelli iğne bulunduğunu fark etti. Ekmeğin görüntüsünü çeken baba, fotoğrafı kendi rızasıyla polise teslim etti. Oğlunun olayda yaralanmadığını ve bu nedenle hastaneye gitmediğini ifade eden Ucan, ardından ekmeğin satın alındığı markete giderek yetkililere durumu bildirdi.

Market yetkililerinin ekmeğin söz konusu şubede üretilmediğini ve başka bir şubeden temin edildiğini söylediğini aktaran baba, konuyla ilgili şikayetçi olmaya karar verdi. Polis merkezinde ifade veren Abdülhakim Ucan, ekmeğin içinden çıktığını belirttiği çengelli iğneyi görevlilere teslim etti.