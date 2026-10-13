“Ayağıma bastın” diyerek arkadaşının hayatını kararttı: Sınıfta kalbi durmuş halde buldular
Çanakkale'de sınıf arkadaşının “Ayağıma bastın” diyerek darbettiği 15 yaşındaki Murat Duha Yıldız, ağır beyin hasarı nedeniyle yatağa bağımlı kaldı. Olayın ardından okul müdürü ve iki yardımcısı açığa alınırken, acılı aile 16 Ekim'deki karar duruşmasında sanığın en ağır cezayı almasını istiyor.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 25 Eylül 2025'te sınıf arkadaşının saldırısına uğrayan Murat Duha Yıldız'ın hayatı altüst oldu. Olay sırasında 14 yaşında olan Yıldız, ağır beyin hasarı nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. Zonguldak'taki evinde bakımı ve fizik tedavisi süren Yıldız'ın ailesi, 16 Ekim'de görülecek karar duruşması öncesinde sanığın en ağır cezayı almasını istedi.
ÖZÜR DİLEMESİNE RAĞMEN DARBEDİLDİ
Olay, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre Murat Duha Yıldız, teneffüsün ardından sırasına geçerken yanlışlıkla sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı.
Y.C.'nin tepki göstermesi üzerine özür dileyen Yıldız, buna rağmen sınıf arkadaşının saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Y.C. tutuklanırken, okul müdürü ve iki müdür yardımcısı da tedbiren açığa alındı.
"SINIFTA KALBİ DURMUŞ HALDE BULDULAR"
Oğlunun yaşadığı saldırıyı anlatan baba Hasan Yıldız, olayın okulun açılmasından yaklaşık iki buçuk hafta sonra gerçekleştiğini söyledi.
Çocuğunun özür dilemesine rağmen darbedildiğini belirten baba Hasan Yıldız, şunları söyledi:
"Okulun ikinci haftasında çocuğum, teneffüs bitiminde sınıfa geçerken arkadaşının ayağına yanlışlıkla basıyor. Özür dilemesine rağmen arkadaşı tarafından darbediliyor. Olaydan sonra 112 ekipleri gelip çocuğu hastaneye kaldırıyor. Kalbi durmuş halde, cansız halde buluyorlar sınıf içinde."
AĞIR BEYİN HASARI NEDENİYLE YATAĞA BAĞIMLI KALDI
Baba Hasan Yıldız, saldırı sonrasında oğlunun uzun süre oksijensiz kaldığını ve bunun beyninde ağır hasara yol açtığını öne sürdü.
Tedavinin ardından Zonguldak'a döndüklerini belirten baba, "Şu anda bakıma muhtaç, yatalak haldeki çocuğumun tedavisiyle mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Yıldız'ın evdeki bakım ve fizik tedavi süreci devam ediyor.
"CANLI BİR CENAZEYE BAKIYORUM ADETA"
Oğlunun saçlarını tararken gözyaşlarına hakim olamayan anne Çiğdem Yıldız, yaşadıkları süreci anlattı.
Çocuğunu bir an bile yalnız bırakamadıklarını söyleyen anne Yıldız, "Gördüğünüz gibi yalnız bırakamıyoruz. Ne konuşabiliyor ne yiyebiliyor. Geceleri sabaha kadar, gündüzleri sürekli başındayız. Çünkü yutkunması yok. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben canlı bir cenazeye bakıyorum adeta" dedi.
Oğlunun çevresinde sevilen ve yardımsever bir çocuk olduğunu anlatan anne, Biga'da karşılaştığı insanların halen Murat Duha'nın sağlık durumunu sorduğunu söyledi.
KARAR DURUŞMASI 16 EKİM'DE
Oğlunun saldırıdan önce neşeli ve hayat dolu olduğunu anlatan baba Hasan Yıldız, benzer olayların başka çocukların başına gelmemesi için sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.
"Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Başka çocukların da başına böyle şeyler gelmesin" diyen baba, 16 Ekim'deki karar duruşmasını beklediklerini söyledi.
Y.C.'nin öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşmasının 16 Ekim 2026'da Biga Adliyesinde yapılması bekleniyor.