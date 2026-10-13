“Ayağıma bastın” diyerek arkadaşının hayatını kararttı: Sınıfta kalbi durmuş halde buldular

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Y.C. tutuklanırken, okul müdürü ve iki müdür yardımcısı da tedbiren açığa alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 25 Eylül 2025'te sınıf arkadaşının saldırısına uğrayan Murat Duha Yıldız'ın hayatı altüst oldu. Olay sırasında 14 yaşında olan Yıldız, ağır beyin hasarı nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. Zonguldak'taki evinde bakımı ve fizik tedavisi süren Yıldız'ın ailesi, 16 Ekim'de görülecek karar duruşması öncesinde sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sınıf arkadaşının saldırısına uğrayan Murat Duha Yıldız, ağır beyin hasarı nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. (Foto: İHA)

"SINIFTA KALBİ DURMUŞ HALDE BULDULAR"

Oğlunun yaşadığı saldırıyı anlatan baba Hasan Yıldız, olayın okulun açılmasından yaklaşık iki buçuk hafta sonra gerçekleştiğini söyledi.

Çocuğunun özür dilemesine rağmen darbedildiğini belirten baba Hasan Yıldız, şunları söyledi:

"Okulun ikinci haftasında çocuğum, teneffüs bitiminde sınıfa geçerken arkadaşının ayağına yanlışlıkla basıyor. Özür dilemesine rağmen arkadaşı tarafından darbediliyor. Olaydan sonra 112 ekipleri gelip çocuğu hastaneye kaldırıyor. Kalbi durmuş halde, cansız halde buluyorlar sınıf içinde."

AĞIR BEYİN HASARI NEDENİYLE YATAĞA BAĞIMLI KALDI

Baba Hasan Yıldız, saldırı sonrasında oğlunun uzun süre oksijensiz kaldığını ve bunun beyninde ağır hasara yol açtığını öne sürdü.

Tedavinin ardından Zonguldak'a döndüklerini belirten baba, "Şu anda bakıma muhtaç, yatalak haldeki çocuğumun tedavisiyle mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldız'ın evdeki bakım ve fizik tedavi süreci devam ediyor.

"CANLI BİR CENAZEYE BAKIYORUM ADETA"

Oğlunun saçlarını tararken gözyaşlarına hakim olamayan anne Çiğdem Yıldız, yaşadıkları süreci anlattı.

Çocuğunu bir an bile yalnız bırakamadıklarını söyleyen anne Yıldız, "Gördüğünüz gibi yalnız bırakamıyoruz. Ne konuşabiliyor ne yiyebiliyor. Geceleri sabaha kadar, gündüzleri sürekli başındayız. Çünkü yutkunması yok. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben canlı bir cenazeye bakıyorum adeta" dedi.

Oğlunun çevresinde sevilen ve yardımsever bir çocuk olduğunu anlatan anne, Biga'da karşılaştığı insanların halen Murat Duha'nın sağlık durumunu sorduğunu söyledi.