İstanbul trafiğinde yağmur alarmı! Yoğunluk yüzde 89'a ulaştı: Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kritik uyarı

İstanbul'da etkili olan yağış, akşam saatlerinde trafiği olumsuz etkiledi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaşırken, saat 22.00'de oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesinde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.