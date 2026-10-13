İstanbul trafiğinde yağmur alarmı! Yoğunluk yüzde 89'a ulaştı: Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kritik uyarı
İstanbul'da etkili olan yağış, akşam saatlerinde trafiği olumsuz etkiledi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaşırken, saat 22.00'de oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesinde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.
İstanbul'da etkili olan yağışlı hava, akşam saatlerinde trafik yoğunluğunu artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasında doluluk oranı yüzde 89'a ulaşırken, kentin birçok ana arterinde trafik durma noktasına geldi.
Saat 22.00'de oynanacak Galatasaray-Barcelona karşılaşması öncesinde de trafikteki yoğunluğun artabileceği değerlendiriliyor.
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89'A ULAŞTI
İstanbul'da yağışın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'ndan alınan görüntüde, kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 89'a ulaştığı görüldü.
Haritada özellikle D-100 kara yolu ve TEM bağlantılarının bazı kesimlerinde trafik akışının ciddi şekilde yavaşladığı dikkat çekti.
AVRUPA VE ANADOLU YAKASINDA KIRMIZI ALARM
Avrupa Yakası'nda Şişli, Bağcılar ve çevresindeki ana güzergâhlarda yoğunluk öne çıkarken, Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Maltepe ve Kartal çevresindeki bazı yollarda trafik akışının yavaşladığı görüldü.
İki yaka arasındaki geçiş güzergâhlarının bağlantı yollarında da yer yer yoğunluk oluştu.
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI ÖNCESİ TRAFİK UYARISI
Saat 22.00'de oynanacağı belirtilen Galatasaray-Barcelona karşılaşması öncesinde, yağışlı havayla birlikte İstanbul trafiğinde hareketliliğin artması bekleniyor.
Maç nedeniyle oluşabilecek ek araç hareketliliğinin özellikle karşılaşmanın oynanacağı bölgeye ulaşım sağlayan güzergâhlarda yoğunluğu artırabileceği değerlendiriliyor.
Sürücülerin yola çıkmadan önce güncel trafik durumunu kontrol etmeleri ve yağış nedeniyle takip mesafesini korumaları önem taşıyor.