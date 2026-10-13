Mağdur B.A.'nın babası Kadir Arslan, yaşanan olay nedeniyle adalet çağrısında bulundu. (Foto: DHA)

"BİRİ ÇOCUĞU TUTARKEN, DİĞERİ KOLONYAYI DÖKÜYOR"

Baba Kadir Arslan, "Olay, geçen ayın 18'inde Cuma günü akşam saatlerinde oldu. Akşam işten geldim. Çocukları eve soktum. Çocuklar tekrar dışarı çıkmak istediler. Kapının önüne saldım, yani çıktılar dışarıya. Arkadaşlarıyla birlikte 2-3 mahalle arkaya gidiyorlar. Arkaya gittikten sonra işte orada çocuklardan biri tutarken, diğeri kolonyayı sırtına döküyor. Çakmakla çakıyorlar birinci seferde yanmıyor, ikinci seferde yakıyorlar. Sonrasında kolonyayı da biraz daha döküyorlar. Çocuk tutuşunca, söndüremiyorlar. Çocuğum sırtını, arabaya yaslanıp söndürüyor. Ondan sonra buna başka bir tişört giydirip, eve geliyorlar. Ben tabii bunlara kapıyı açtım. Çocuğum ağlayarak geldi. Bana kaydıraktan düştü dediler. Çocuğum kendini hemen banyoya attı, suyu tutup üstüne dökmeye başladı. Ben tabi çocuğuma 'Oğlum ne oldu?' diye sorunca, o da 'Baba beni yaktılar.' dedi. Hemen hastaneye geldik. Acilden giriş yapınca hemen bizi, yanık bölümüne çıkardılar. Orada tedavisine başladı" ifadelerini kullandı.